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      Важно не прогнуться под Трампа, – Яковина о том, как реагировать на скандал в США

      4 Читати новину українською
      Иван Яковина
      Иван Яковина / 24 канал

      Ситуация, в которой Украина оказалась сейчас, когда ее втянули в противостояние между республиканцами и демократами, довольно опасна, но в ней заложены большие возможности.

      Об этом журналист-международник и блогер 24 канала Иван Яковина рассказал в интервью главному редактору 24 канала Елене Трибушной.

      Читайте также: Импичмент Трампу: что грозит президенту США и последствия для Украины

      По его словам, Украина сейчас имеет серьезную возможность улучшить свой образ как в глазах республиканцев, так и в глазах демократов, если она будет вести себя ответственно, спокойно и сможет избегать прямого вмешательства в процессы, которые происходят в США

      Читайте также: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: полный текст на украинском

      На уточняющий вопрос, правильно ли действует Зеленский и Банковая, реагируя на скандал вокруг Байдена и обнародованных пленок переговоров, Яковина сказал: "Мы сейчас не можем точно знать обо всем, что делает Банковая".

      По его мнению, сейчас идут не только прямые переговоры, а и какие-то тайные, во время которых "люди Зеленского встречаются с людьми Трампа и о чем-то там разговаривают".

      Сейчас очень важно не прогнуться под Трампа и не начать копать какую-то реальную информацию против Байдена, поскольку это – гарантированный скандал и разрыв с американскими демократами. А, скорее всего, они победят на следующих президентских выборах. Поэтому сейчас занята довольно разумная позиция, а именно – держаться подальше от сторон этого конфликта. Но, еще раз повторюсь, на каком-то этапе какая-то из этих сторон будет окончательно проигрывать битву, и можно попробовать вмешаться туда на стороне победителя,
      – сказал он.

      Что известно о скандальном разговоре Зеленского с Трампом? В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Гантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.

      Также оба политика говорили о том, что Германия и Ангела Меркель делают недостаточно для помощи Украине. Так, по мнению Зеленского и Трампа, ведет себя и большинство европейских лидеров. Полный текст на украинском языке – читайте здесь.

      Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

      Читайте также полную версию интервью: Путин утопит все в крови, – Яковина о шансах России на смену режима

       

      blog_ava
      От Зеленского требуют показать стенограммы разговоров с Путиным
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      Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Телефонный разговор Зеленского и Трампа Импичмент Трампа Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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