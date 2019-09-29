Важно не прогнуться под Трампа, – Яковина о том, как реагировать на скандал в США

Ситуация, в которой Украина оказалась сейчас, когда ее втянули в противостояние между республиканцами и демократами, довольно опасна, но в ней заложены большие возможности.

Об этом журналист-международник и блогер 24 канала Иван Яковина рассказал в интервью главному редактору 24 канала Елене Трибушной.

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По его словам, Украина сейчас имеет серьезную возможность улучшить свой образ как в глазах республиканцев, так и в глазах демократов, если она будет вести себя ответственно, спокойно и сможет избегать прямого вмешательства в процессы, которые происходят в США

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На уточняющий вопрос, правильно ли действует Зеленский и Банковая, реагируя на скандал вокруг Байдена и обнародованных пленок переговоров, Яковина сказал: "Мы сейчас не можем точно знать обо всем, что делает Банковая".

По его мнению, сейчас идут не только прямые переговоры, а и какие-то тайные, во время которых "люди Зеленского встречаются с людьми Трампа и о чем-то там разговаривают".

Сейчас очень важно не прогнуться под Трампа и не начать копать какую-то реальную информацию против Байдена, поскольку это – гарантированный скандал и разрыв с американскими демократами. А, скорее всего, они победят на следующих президентских выборах. Поэтому сейчас занята довольно разумная позиция, а именно – держаться подальше от сторон этого конфликта. Но, еще раз повторюсь, на каком-то этапе какая-то из этих сторон будет окончательно проигрывать битву, и можно попробовать вмешаться туда на стороне победителя,

– сказал он.

Что известно о скандальном разговоре Зеленского с Трампом? В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Гантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.



Также оба политика говорили о том, что Германия и Ангела Меркель делают недостаточно для помощи Украине. Так, по мнению Зеленского и Трампа, ведет себя и большинство европейских лидеров. Полный текст на украинском языке – читайте здесь.



Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

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