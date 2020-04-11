Важно защитить наши порты, – Зеленский в Бердянске рассказал о строительстве базы ВМС – фото
Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Запорожскую область. Глава государства ознакомился с оперативной ситуацией в Азовском море.
Зеленский осмотрел территорию Бердянского морского торгового порта. Об этом сообщает пресс-служба президента.
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Здесь запланировано создание объектов инфраструктуры военно-морской базы "Восток" ВМС Вооруженных сил Украины, которая сейчас дислоцируется в Николаеве. Все работы по развитию запланированы на 2020-2021 годы.
Очень важно иметь свои корабли в этом месте. Ведь таким образом мы защитим наши порты, нашу торговлю. Это прямая помощь экономике,
– отметил Владимир Зеленский.
Зеленский в Бердянске / Фото Офиса Президента
Что известно о строительстве базы ВМС "Восток"
- Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сформировали новый дивизион надводных сил в Азовском море. Судна будут базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Порт в Бердянске / Фото Офиса Президента
В состав дивизиона вошли:
- поисково-спасательное судно "Донбасс";
- морской буксир "Корец";
- малый бронированный артиллерийский катер "Лубны";
- малый бронированный артиллерийский катер "Кременчуг".
- В 2019 году разработают документацию по передаче объектов инфраструктуры порта в управление Минобороны от Мининфраструктуры. Здесь планируют демонтировать отдельные объекты на этих территориях, провести экспертную оценку и разработать проектную документацию гидротехнического сооружения, где будет дислоцироваться будущий состав дивизионов.
- В следующем году построят причалы, а также восстановят жилищно-хозяйственные и административные объекты.
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