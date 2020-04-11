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      Важно защитить наши порты, – Зеленский в Бердянске рассказал о строительстве базы ВМС – фото

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      Зеленский в Бердянске / Офис Президента

      Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Запорожскую область. Глава государства ознакомился с оперативной ситуацией в Азовском море.

      Зеленский осмотрел территорию Бердянского морского торгового порта. Об этом сообщает пресс-служба президента.

      Интересно В ВМС Украины оценили шансы российского десанта взять Одессу

      Здесь запланировано создание объектов инфраструктуры военно-морской базы "Восток" ВМС Вооруженных сил Украины, которая сейчас дислоцируется в Николаеве. Все работы по развитию запланированы на 2020-2021 годы.

      Очень важно иметь свои корабли в этом месте. Ведь таким образом мы защитим наши порты, нашу торговлю. Это прямая помощь экономике,
      – отметил Владимир Зеленский.


      Зеленский в Бердянске / Фото Офиса Президента

      Что известно о строительстве базы ВМС "Восток"

      • Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сформировали новый дивизион надводных сил в Азовском море. Судна будут базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.


      Порт в Бердянске / Фото Офиса Президента

      В состав дивизиона вошли:

      • поисково-спасательное судно "Донбасс";
      • морской буксир "Корец";
      • малый бронированный артиллерийский катер "Лубны";
      • малый бронированный артиллерийский катер "Кременчуг".
      • В 2019 году разработают документацию по передаче объектов инфраструктуры порта в управление Минобороны от Мининфраструктуры. Здесь планируют демонтировать отдельные объекты на этих территориях, провести экспертную оценку и разработать проектную документацию гидротехнического сооружения, где будет дислоцироваться будущий состав дивизионов.
         
      • В следующем году построят причалы, а также восстановят жилищно-хозяйственные и административные объекты.
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Конфликт в Азовском море Водный транспорт Новости Запорожья ГП "Бердянский морской торговый порт" Бердянск
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