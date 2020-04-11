Важно защитить наши порты, – Зеленский в Бердянске рассказал о строительстве базы ВМС – фото

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Запорожскую область. Глава государства ознакомился с оперативной ситуацией в Азовском море.

Зеленский осмотрел территорию Бердянского морского торгового порта. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Здесь запланировано создание объектов инфраструктуры военно-морской базы "Восток" ВМС Вооруженных сил Украины, которая сейчас дислоцируется в Николаеве. Все работы по развитию запланированы на 2020-2021 годы.

Очень важно иметь свои корабли в этом месте. Ведь таким образом мы защитим наши порты, нашу торговлю. Это прямая помощь экономике,

– отметил Владимир Зеленский.



Зеленский в Бердянске / Фото Офиса Президента

Что известно о строительстве базы ВМС "Восток"

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сформировали новый дивизион надводных сил в Азовском море. Судна будут базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.



Порт в Бердянске / Фото Офиса Президента

В состав дивизиона вошли:

поисково-спасательное судно "Донбасс";

морской буксир "Корец";

малый бронированный артиллерийский катер "Лубны";

малый бронированный артиллерийский катер "Кременчуг".