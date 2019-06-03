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      Важные нововведения в правилах получения визы в США: кого это касается и что именно меняется

      45 Читати новину українською
      Для получения визы в США следует указать новые неожиданные данные
      Для получения визы в США следует указать новые неожиданные данные / http://travelscode.com

      Государственный департамент Соединенных Штатов Америки ввел новые правила получения визы – туристической, студенческой и рабочей. Отныне, с 31 мая, почти всем, кто планирует посетить США, придется показывать визовым офицерам свои страницы в соцсетях.

      Кого заденут новые правила

      Речь идет о большинстве типов виз, в частности о туристических, студенческих и рабочих. Такого типа визы получают ежегодно почти 15 миллионов людей со всего мира. Об этом сообщили в BBC.

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      Не стоит переживать только владельцам дипломатических виз и членам официальных делегаций.

      В чем суть нововведений

      Желающие получить визу в США должны будут указать в заявлении данные о своих страницах в социальных сетях, а также – адреса электронной почты и номера телефонов, которыми пользовались прошлые пять лет.

      К слову, украинский паспорт по состоянию на май 2019 года поднялся на 23 место в мировом рейтинге по данным Passport Index.

      Украинцы могут легко посетить 133 страны (91 страну – полностью без виз, 42-с беспрепятственным оформлением визы по факту прибытия).

      Для визита в 65 стран мира гражданину Украины все еще нужно оформлять специальные разрешительные документы заранее, среди них и США.

      Ранее, к слову, надо было указывать только текущий номер телефона и e-mail.

      Почему ввели изменения

      Визовые офицеры раньше могли найти страницы в социальных сетях людей самостоятельно с помощью номера телефона. Например, в Facebook нужно было лишь ввести в поисковую строку номер телефона или мейл – и сеть выдавала связанные с ними аккаунты. Но несколько лет назад в Facebook такие опции убрали.

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      В госдепе США новые меры объяснили необходимостью "выявлять террористов, угрозы общественной безопасности и других опасных лиц", чтобы не пускать их в страну. Между тем правозащитники считают, что новые правила приведут к самоцензуре в интернете, иногда и бессознательной.

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      Теги: Новости США
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