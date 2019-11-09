18:42
9 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, сегодня
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Важный шаг к привлечению России к ответственности: в США поздравили Украину с победой

      129 Читати новину українською
      Здание Международного суда в Гааге
      Здание Международного суда в Гааге / "Радио Свобода"

      Речь идет о победе Украины в Международном суде ООН в Гааге. Суд признал свою юрисдикцию по делу о применении и толковании Международных конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия же пыталась убедить судей, что они такой юрисдикции не имеют.

       

      Посольство США в Украине поздравило Украину с положительным постановлением Международного суда, о чем сообщила пресс-служба учреждения в фейсбуке.

      В чем суть дела: Международный суд ООН вынес решение в пользу Украины в деле против России – детали

      "Мы поздравляем Украину с решением Международного суда о признании своей юрисдикции в деле Украины против России. Это важный шаг к защите суверенитета, территориальной целостности и демократии Украины и привлечения России к ответственности за свои действия", – говорится в заявлении посольства США.

      Это решение важно в процессе "Украина – Россия", ведь теперь окончательно ясно, что дело таки будет рассматривать Международный суд. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что решение суда ООН – это победа верховенства права и прав человека.

      Между тем в России уже успели заявить, что, мол, суд ООН должен учесть позицию РФ уже на этапе рассмотрения спора по делу "Украины против России" по существу.

      blog_ava
      Полнолуние в ноябре 2019: когда можно увидеть в Украине
      сегодня
      1915
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости политики Решение суда Суд Украина – Россия ООН Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Наступ на свободу слова в Україні чи політичні розбірки: що відбувається насправді
      сегодня , 18:30 Наступ на свободу слова в Україні чи політичні розбірки: що відбувається насправді
      Антон Голобородько 6
      10 полезных девайсов с Aliexpress
      сегодня , 18:04 10 полезных девайсов с Aliexpress
      Анастасія Можаровська 2993
      Безкоштовно отримав землю, де звів розкішний маєток: що відомо про нового суддю КСУ
      сегодня , 17:00 Безкоштовно отримав землю, де звів розкішний маєток: що відомо про нового суддю КСУ
      Ірина Шиба 281
      Его пытались убить, но он выстоял: Зеленский поздравил с Днем украинского языка
      сегодня , 15:46 Его пытались убить, но он выстоял: Зеленский поздравил с Днем украинского языка
      Ірина Кошанська 103
      Россия 400 лет делала все, чтобы достичь своего в Украине – экс-командующий армией США в Европе
      сегодня , 13:38 Россия 400 лет делала все, чтобы достичь своего в Украине – экс-командующий армией США в Европе
      Олексій Печій 756
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук