Важный шаг к привлечению России к ответственности: в США поздравили Украину с победой

Речь идет о победе Украины в Международном суде ООН в Гааге. Суд признал свою юрисдикцию по делу о применении и толковании Международных конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия же пыталась убедить судей, что они такой юрисдикции не имеют.

Посольство США в Украине поздравило Украину с положительным постановлением Международного суда, о чем сообщила пресс-служба учреждения в фейсбуке.

В чем суть дела: Международный суд ООН вынес решение в пользу Украины в деле против России – детали

"Мы поздравляем Украину с решением Международного суда о признании своей юрисдикции в деле Украины против России. Это важный шаг к защите суверенитета, территориальной целостности и демократии Украины и привлечения России к ответственности за свои действия", – говорится в заявлении посольства США.

Это решение важно в процессе "Украина – Россия", ведь теперь окончательно ясно, что дело таки будет рассматривать Международный суд. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что решение суда ООН – это победа верховенства права и прав человека.

Между тем в России уже успели заявить, что, мол, суд ООН должен учесть позицию РФ уже на этапе рассмотрения спора по делу "Украины против России" по существу.