Важный выбор для всего мира: как определилась финальная пара кандидатов в президенты США

В другое время эта новость заняла бы первые полосы газет и широко обсуждалась бы в эфирах разных стран. Еще бы: окончательно определилась пара финалистов президентских выборов в США.

Все, что затрагивает тему высшей власти в Америке, так или иначе касается всего мира. Но нынче мир занят переживаниями, связанными с пандемией коронавируса, и то, что Берни Сандерс снялся с гонки за президентскую номинацию, не очень задевает широкую публику, ведь ноябрь, когда состоится голосование, еще очень далеко, и кто знает, что еще произойдет. Вот развеется туман неопределенности, тогда и можно будет внимательней отнестись к политической игре, а сейчас не до игр.

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Такое отношение справедливо только отчасти. Действительно, тут бы в первую очередь разобраться с бедой, обрушившейся на планету. Но нельзя не видеть, что ее масштабы в немалой степени связаны с качеством политического руководства. То обстоятельство, что из полутора миллионов выявленных в мире больных коронавирусом треть составляют американцы, уверены многие, в значительной мере является заслугой Дональда Трампа, долгое время отказывавшегося видеть угрозу в вирусе, который он презрительно называл "китайским". Цена пренебрежения – десятки тысяч жизней американцев. Поэтому вопрос лидерства, конечно, имеет значение, особенно в форс-мажорных обстоятельствах.

Дональд Трамп герой такого количества скандалов, которого бы хватило на десяток президентов. Тем не менее ему удалось необычно крепко сплотить избирателей-республиканцев и подавить всякие признаки оппозиционности в рядах Республиканской партии. Обыграть его будет совсем непросто даже сейчас, когда под давлением эпидемии рухнула основа поддержки – цветущая экономика и рекордно низкая безработица. Решать эту задачу предстоит Джо Байдену.

Кампания в этот раз развернулась необычно рано, первые дебаты среди кандидатов от Демократической партии состоялись еще в августе. О своем желании бросить вызов Трампу заявило три с лишним десятка человек, две трети из них не добрались до праймериз, включая весьма заметные в демократической среде фигуры. Сенатор от Вермонта Берни Сандерс изначально считался сильным кандидатом: именно он прошел в 2016 году весь этап праймериз, оппонируя Хиллари Клинтон. Но его лидерства в партии и опасались больше всего.

Дело в том, что к партии он имеет очень опосредованное отношение. Сандерс лидер прогрессистского движения, которое весьма условно пересекается с Демократической партией, с ее крайне левым крылом. Выиграй это левак номинацию, он бы вышел против Трампа без поддержки умеренного электората, предельно усложняя задачу победы. Кроме того, Сандерсу симпатизирует американская молодежь, а она во всех странах не очень любит ходить голосовать. Еще одна большая проблема: демократы ставят задачу завоевать большинство в обеих палатах конгресса, а с левым президентом возникли бы сложности у кандидатов в округах, где можно было бы побороться за центристский электорат.

Поначалу для вермонтского сенатора дела складывались очень удачно. На поле умеренных кандидатов топталось столько фигур, растаскивающих друг у друга голоса, что уверенное ядро сторонников "левого" Сандерса обеспечивало ему преимущество. В общенациональных опросах он вышел вперед среди кандидатов от Демократической партии. Правда, с не очень высоким абсолютным результатом. Казалось, удача улыбается ему, когда Джо Байден, его главный конкурент, провалил выборы в первых штатах, где прошло голосование. В Айове экс-вице-президент стал только четвертым, в Нью-Хэмпшире пятым, в Неваде вышел на второе место, но с колоссальным разрывом от первого Сандерса – 26%.

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Байдена стали уже списывать со счетов, все пристальнее всматриваясь в Берни Сандерса, пытаясь разглядеть в нем черты будущего главы страны. Но против сенатора сыграл его старый недостаток, проявившийся еще в кампании 2016 года: афроамериканцы, составляющие традиционный электорат демократов, не видят в Сандерсе своего. Они придерживаются, в основном, довольно консервативных взглядов в рамках демократической традиции, радикальная левизна им претит, особенно людям постарше. А Байден, наоборот, давний кумир этой публики, которая видит в нем продолжателя дела Обамы. В Южной Каролине, где высокий удельный вес афроамериканцев, Джо Байдену удалось переломить ситуацию в свою пользу. К его вящему успеху, из гонки после этого вышли Эми Клобушар и Пит Буттиджадж, отнимавшие заметную часть голосов умеренных.

"Большой вторник" 3 марта закрепил победную тенденцию: из 14 штатов Байден победил в девяти. Очень важно, что не смог выстрелить Майкл Блумберг, который тоже пасся на поле умеренного электората и вложил в кампанию невероятно большие деньги. Миллиардер выиграл лишь в крошечном Американском Самоа.

Праймериз 10 и 17 марта довершили разгром Сандерса. Все кандидаты, снимавшиеся с гонки, считали должным заявить о своей поддержке Байдена. Была какая-то надежда на "левую" Элизабет Уоррен, вышедшую из борьбы после "Большого вторника", но и она не призвала голосовать за идеологического соратника. На этом переживания по поводу возможного левого поворота Америки закончились, хотя, несомненно, прогрессисты в политической повестке в последние годы стали намного заметнее, в этом заслуга Берни Сандерса несомненна.

Теперь, конечно, главный вопрос, удастся ли Джо Байдену сорвать планы Дональда Трампа на второй срок. По общенациональным опросам экс-вице-президент лидирует с разрывом в среднем на 6%. Но после случая с Хиллари Клинтон мало кто готов обманываться на счет таких опросов, система выборов позволяет рассчитывать на успех даже в случае проигрыша по голосам в общенациональном масштабе. Но сейчас фиксируют стабильное преимущество Байдена перед действующим президентом и в штатах "ржавого пояса" – Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, успех в которых обеспечил Трампу победу над Клинтон в 2016 году.

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Для 78-летнего Сандерса попытки штурмовать президентскую высоту остались позади. В своей речи, в которой он заявил о выходе из кампании, сенатор напомнил слова Нельсона Манделы: "Невозможное кажется таковым лишь до тех пор, пока оно не осуществится". Есть все-таки вещи, которые не осуществятся уже никогда. А вот за семь месяцев до выборов в США предсказать их результат сейчас не взялся бы еще никто.