У Франції триває розслідування теракту у поліцейській дільниці міста Рамбуйє 23 квітня. Наразі відомо про 5 затриманих.

У вчиненні теракту підозрюють 36-річного Джамель Горчена. Поліцейські затримали його батька, двоюрідних братів та пару, яка прихистила підозрюваного.

Зауважте Мішень для терористів: через потужний вибух у Мадриді загинуло майже 200 людей

Керівник антитерористичної прокуратури Франції Жан-Франсуа Рикара розповів, що правоохоронці не сумніваються у радикалізації підозрюваного.

Перед нападом Горчен дивився відео, які прославляли джихад. Окрім того, на скутері підозрюваного знайшли Коран.

Камери зафіксували, що за лічені години до теракту підозрюваний відвідав зал для молитов у Рамбуйє.

Його батько повідомив, що його син строго сповідує іслам. З іншого боку, він також сказав, що з початку цього року помітив відхилення в поведінці,

– розповів поліцейський.

Що відомо про Горчена

З Тунісу чоловік виїхав ще у 2009 році.

Посвідку на проживання у Франції Горчен отримав у 2020 році.

Нещодавно чоловік їздив до Тунісу, щоб відвідати рідних.

Теракт у Рамбуйє: головне