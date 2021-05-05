Російські найманці у Центральноафриканській Республіці, ймовірно, катують мирних жителів, ґвалтують їх та займаються грабежами. Крім того, є свідчення того, що росіяни публічно страчують людей в Африці.

Причетні до численних злочинів 3 воєнізовані угруповання, які діють у ЦАР на стороні урядової армії: ПВК "Вагнера", Sewa Security Services і Lobaye Invest SARLU.

Раніше Повстанці у ЦАР ліквідували кількох вагнерівців, ще один – у полоні, – ЗМІ

Злочини, до яких причетні найманці Росії

Матеріал базується на доповіді спеціальної робочої групи ООН про використання найманців у Африці.

У ньому йдеться, що лише із січня до середини квітня 2021 року російські військові фахівці здійснили 26 позасудових страт, 5 групових зґвалтувань, а також 27 разів ініціювали незаконні арешти з тортурами на допитах.

У публікації детально описані злочини, серед яких

розстріл на початку січня вантажівки з продовольчими товарами, під час якого загинули 3 мирних жителів,

страта в середині лютого 3 мирних жителів у мечеті,

групове зґвалтування наприкінці лютого 24-річної місцевої жительки.

Реакція посольства Росії у ЦАР

Посольство Росії наразі не коментувало матеріал, однак раніше зробило заяву щодо доповіді робочої групи ООН. Там заявили, що інформація в ній начебто є "спекуляцією".

У дипломатичній місії вважають, що експерти ООН не висунули "неспростовних доказів".

Довідка. У ЦАР з 2013 року триває збройна боротьба між повстанцями та чинною владою. Росія допомагає чинному президенту військовими консультантами та найманцями з важкими озброєннями. За інформацією ЗМІ, у країні може бути приблизно 2 тисячі російських найманців.