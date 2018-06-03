"Вбивство" Бабченка, як кинути курити та проблеми російської армії – топ-5 блогів тижня
Журналісти 24 каналу підібрали для вас блоги, які цього тижня читали найбільше.
1. Аркадій Бабченко: біографія відомого журналіста
Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка інсценізували 29 травня 2018 року в Києві у власному помешканні. Йому нібито вистрелили в спину. Хто такий Аркадій Бабченко – читайте у статті 24 каналу.
2. Як кинути курити: 6 нестандартних способів
Лікарі з різних сфер в один голос радять відмовитися від куріння. Чому? Ця звичка неймовірно шкідлива і повільно вбиває людину. До Міжнародного дня без тютюнопаління ми зібрали для вас кілька незвичних способів кинути курити. Обирайте свій – та вперед до довгого і здорового життя.
3. Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
Три года эти идиоты не могут наладить выпуск нормальных летних берцев! Все трескается, ломается, покорное стадо молчит. И эта армия, неспособная даже обувь себе заказать, угрожает кому-то наступлением?
4. Темные времена настали давно, сейчас только началась активная фаза
С Аркадием я познакомился год назад. Мы встретились в компании. Начал разговор я и довольно жестко.
5. Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
Во всем мире масштабные инфраструктурные проекты является драйверами экономического развития. И только в РФ инфраструктуру строят для геополитического самоутверждения и воровства бюджетных денег.
Читайте також: Комфортний відпочинок для всієї родини в Україні: топ-5 місць