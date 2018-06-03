00:18
4 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
27°C 13°C
  • вторник
    24°C 14°C
  • среда
    17°C 10°C
  • четверг
    22°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Вести.UA. Жир. Молитвенный завтрак с украинским Трампом. Злой клоун Мураев
Вєсті.UA
18:53, 2 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Блоги Блог Медиа
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Блог Медиа

"Вбивство" Бабченка, як кинути курити та проблеми російської армії – топ-5 блогів тижня

469
Топ-5 блогів за тиждень
Топ-5 блогів за тиждень / Колаж 24 каналу

Журналісти 24 каналу підібрали для вас блоги, які цього тижня читали найбільше.

1. Аркадій Бабченко: біографія відомого журналіста 
Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка інсценізували 29 травня 2018 року в Києві у власному помешканні. Йому нібито вистрелили в спину. Хто такий Аркадій Бабченко – читайте у статті 24 каналу.

2. Як кинути курити: 6 нестандартних способів 
Лікарі з різних сфер в один голос радять відмовитися від куріння. Чому? Ця звичка неймовірно шкідлива і повільно вбиває людину. До Міжнародного дня без тютюнопаління ми зібрали для вас кілька незвичних способів кинути курити. Обирайте свій – та вперед до довгого і здорового життя.

3. Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне 
Три года эти идиоты не могут наладить выпуск нормальных летних берцев! Все трескается, ломается, покорное стадо молчит. И эта армия, неспособная даже обувь себе заказать, угрожает кому-то наступлением?

4. Темные времена настали давно, сейчас только началась активная фаза 
С Аркадием я познакомился год назад. Мы встретились в компании. Начал разговор я и довольно жестко.

5. Украине важно удержаться от подрыва керченского моста 
Во всем мире масштабные инфраструктурные проекты является драйверами экономического развития. И только в РФ инфраструктуру строят для геополитического самоутверждения и воровства бюджетных денег.

Читайте також: Комфортний відпочинок для всієї родини в Україні: топ-5 місць

Автор: Блог Медиа
Теги: Украина – Россия Новости политики Новости Украины "Убийство" Аркадия Бабченко Публикации Блоги недели
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 3 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
3 июня, 22:10 "Вбивство" Бабченка, як кинути курити та проблеми російської армії – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 468
Главные новости 3 июня: победа Украины над Албанией и трагические ДТП
3 июня, 21:55 Главные новости 3 июня: победа Украины над Албанией и трагические ДТП
162
Самые смешные мемы недели:
3 июня, 20:00 Самые смешные мемы недели: "воскрешение" Бабченко и кот-бодибилдер
233
Топ-5 видео недели: гибель девочки на Донбассе, ужасные детали жизни Гуры,
3 июня, 19:30 Топ-5 видео недели: гибель девочки на Донбассе, ужасные детали жизни Гуры, "убийство" Бабченко
149
Россия близка к новому рекорду по количеству банкротов в этом году
3 июня, 19:02 Россия близка к новому рекорду по количеству банкротов в этом году
Злой Одессит 1057
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук