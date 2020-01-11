Убийство Шеремета: СБУ опровергает заявление Авакова, что полиции не передали записи с камер
В СБУ заявляют, что записи расположенных вблизи места убийства Павла Шеремета камер наблюдения передали следователю с соответствующим процессуальным оформлением.
Так заявление главы МВД Арсена Авакова прокомментировал пресс-центр Службы безопасности Украины на запрос "Слидства.Инфо".
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Аваков в декабре 2019 года на одном из телеканалов заявил, что полиции не передали записи с четырех камер видеонаблюдения. Речь о камерах, расположенных вблизи места преступления.
Полученные сотрудниками Службы безопасности Украины носители информации с записями камер наружного наблюдения, расположенных в одном из домов вблизи места преступления, были переданы следователю с соответствующим процессуальным оформлением, в оригинальном виде,
– отмечается в ответе.
Там отметили, что никаких изменений в конфигурацию и объем материалов не вносили.
Справка. Российско-украинский журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля, в котором ехал. Отметим, что само авто принадлежало Елене Притуле – гражданской жене журналиста и руководительнице издания "Украинская правда".
Версией преступления следствие определило "убийство с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".
Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета
- Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.
- Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
- Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.
- Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
- Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.