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      Убийство Шеремета: СБУ опровергает заявление Авакова, что полиции не передали записи с камер

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      СБУ опровергает заявление Авакова, что полиции не передали записи с камер по делу Шеремета / Getty Images

      В СБУ заявляют, что записи расположенных вблизи места убийства Павла Шеремета камер наблюдения передали следователю с соответствующим процессуальным оформлением.

      Так заявление главы МВД Арсена Авакова прокомментировал пресс-центр Службы безопасности Украины на запрос "Слидства.Инфо".

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      Аваков в декабре 2019 года на одном из телеканалов заявил, что полиции не передали записи с четырех камер видеонаблюдения. Речь о камерах, расположенных вблизи места преступления.

      Полученные сотрудниками Службы безопасности Украины носители информации с записями камер наружного наблюдения, расположенных в одном из домов вблизи места преступления, были переданы следователю с соответствующим процессуальным оформлением, в оригинальном виде,
      – отмечается в ответе.

      Там отметили, что никаких изменений в конфигурацию и объем материалов не вносили.

      Справка. Российско-украинский журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля, в котором ехал. Отметим, что само авто принадлежало Елене Притуле – гражданской жене журналиста и руководительнице издания "Украинская правда".

      Версией преступления следствие определило "убийство с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

      Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета

      підозрювані у вбивстві Шеремета Антоненко Дугарь КузьменкоПодозреваемые в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Арсен Аваков Расследования СБУ Павел Шеремет Убийство Павла Шеремета
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