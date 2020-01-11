Убийство Шеремета: СБУ опровергает заявление Авакова, что полиции не передали записи с камер

В СБУ заявляют, что записи расположенных вблизи места убийства Павла Шеремета камер наблюдения передали следователю с соответствующим процессуальным оформлением.

Так заявление главы МВД Арсена Авакова прокомментировал пресс-центр Службы безопасности Украины на запрос "Слидства.Инфо".

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Аваков в декабре 2019 года на одном из телеканалов заявил, что полиции не передали записи с четырех камер видеонаблюдения. Речь о камерах, расположенных вблизи места преступления.

Полученные сотрудниками Службы безопасности Украины носители информации с записями камер наружного наблюдения, расположенных в одном из домов вблизи места преступления, были переданы следователю с соответствующим процессуальным оформлением, в оригинальном виде,

– отмечается в ответе.

Там отметили, что никаких изменений в конфигурацию и объем материалов не вносили.

Справка. Российско-украинский журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля, в котором ехал. Отметим, что само авто принадлежало Елене Притуле – гражданской жене журналиста и руководительнице издания "Украинская правда".



Версией преступления следствие определило "убийство с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета

Подозреваемые в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала