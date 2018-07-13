Вблизи Днепра под грузовиком с зерном разломался пополам мост: фото

Возле села Новая Дача на Днепропетровщине под грузовиком с зерном разломался пополам мост. Конструкция треснула под грузом транспортного средства.

Часть моста упала, а грузовик застрял в проеме, который возник после разрушения, передает ТСН.

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Водитель не пострадал, поскольку мост не очень высокий. Однако зерно рассыпалось по дороге.

Отмечается, что ранее мост официально признали аварийным. Движение запретили и установили дорожные знаки об объезде.

Впрочем, жители ближайших сел были недовольны, что автомобили начали ездить рядом с их домами. Накануне аварии неизвестные украли ограничительные знаки, поэтому водитель зерновоза и двинулся по переправе.



Вблизи Днепра під зерновозом обрушился мост



Переправу разломало пополам, зерно же высыпалось на дорогу