Вблизи Днепра под грузовиком с зерном разломался пополам мост: фото
Возле села Новая Дача на Днепропетровщине под грузовиком с зерном разломался пополам мост. Конструкция треснула под грузом транспортного средства.
Часть моста упала, а грузовик застрял в проеме, который возник после разрушения, передает ТСН.
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Водитель не пострадал, поскольку мост не очень высокий. Однако зерно рассыпалось по дороге.
Отмечается, что ранее мост официально признали аварийным. Движение запретили и установили дорожные знаки об объезде.
Впрочем, жители ближайших сел были недовольны, что автомобили начали ездить рядом с их домами. Накануне аварии неизвестные украли ограничительные знаки, поэтому водитель зерновоза и двинулся по переправе.
Вблизи Днепра під зерновозом обрушился мост
Переправу разломало пополам, зерно же высыпалось на дорогу