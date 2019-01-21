Вблизи Керченского пролива горят два судна: на одном из них произошел взрыв, – росСМИ

Вблизи Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании. К спасательной операции в РФ привлекли 10 кораблей.

О происшествии информирует ТАСС.

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Вероятно, на одном из судов произошел взрыв. Затем огонь перекинулся на другой корабль. Подходит спасательный буксир,

– рассказал собеседник агентства.

В Росморречфлоте сообщили, что на борту судна "Канди" находились 17 человек, из них 9 – граждане Турции, 8 – граждане Индии. На борту судна "Маэстро" находились 14 человек, в том числе 7 граждан Турции и 7 граждан Индии.

В России уверяют, что инцидент никоим образом не влияет на движение водного транспорта по Керченскому проливу.



Пожар на судне вблизи Керченского пролива

К спасению членов команд с горящих судов привлечены около 10 кораблей.

Спасательная операция продолжается. Два парохода горят, люди в воде. Восемь – десять судов привлечены к спасательной операции. Это якорная стоянка,

– добавил собеседник СМИ.

В сети появилось видео, на котором видно горящее судно.



Пожар вблизи Керченского пролива

Смотрите видео: вблизи Керченского пролива загорелся корабль