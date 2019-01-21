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      Вблизи Керченского пролива горят два судна: на одном из них произошел взрыв, – росСМИ

      102 Читати новину українською
      Керченский пролив
      Керченский пролив / Иллюстративное фото

      Вблизи Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании. К спасательной операции в РФ привлекли 10 кораблей.

      О происшествии информирует ТАСС.

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      Вероятно, на одном из судов произошел взрыв. Затем огонь перекинулся на другой корабль. Подходит спасательный буксир,
      – рассказал собеседник агентства.

      В Росморречфлоте сообщили, что на борту судна "Канди" находились 17 человек, из них 9 – граждане Турции, 8 – граждане Индии. На борту судна "Маэстро" находились 14 человек, в том числе 7 граждан Турции и 7 граждан Индии.

      В России уверяют, что инцидент никоим образом не влияет на движение водного транспорта по Керченскому проливу.

      Керч Керченська протока пожежа
      Пожар на судне вблизи Керченского пролива

      К спасению членов команд с горящих судов привлечены около 10 кораблей.

      Спасательная операция продолжается. Два парохода горят, люди в воде. Восемь – десять судов привлечены к спасательной операции. Это якорная стоянка,
      – добавил собеседник СМИ.

      В сети появилось видео, на котором видно горящее судно.

      Керч пожежа корабель судно
      Пожар вблизи Керченского пролива

      Смотрите видео: вблизи Керченского пролива загорелся корабль

       

      Теги: Новости России Аннексия Крыма Пожар Водный транспорт Крымский мост Керчь Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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