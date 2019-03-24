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      Вблизи круизного лайнера у берегов Норвегии потерпел крушение еще один корабль

      39 Читати новину українською
      Грузовой корабль Hagland Captain
      Грузовой корабль Hagland Captain / hagland.com

      В районе аварии круизного лайнера Viking Sky грузовое судно Hagland Captain потеряло ход. Для спасения экипажа из девяти человек были привлечены два вертолета, которые были заняты на эвакуации пассажиров парома.

      Уточняется, что экипажу Hagland Captain было рекомендовано покинуть корабль. Спасатели на вертолетах забрали людей с лодок.

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      Напомним, что круизный лайнер Viking Sky потерпел крушение 23 марта у берегов Норвегии в результате сильного шторма. На борту корабля находились 1300 пассажиров, их всех эвакуировали несмотря на то, что спасение усугублялось неблагоприятными погодными условиями в районе инцидента.

      В Министерстве иностранных дел Украины 24 канала сообщили, что пока неизвестно, были ли на борту лайнера украинцы.

       

      blog_ava
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      23 марта
      482
      Теги: Норвегия Аварии и ДТП Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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