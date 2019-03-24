Вблизи круизного лайнера у берегов Норвегии потерпел крушение еще один корабль

В районе аварии круизного лайнера Viking Sky грузовое судно Hagland Captain потеряло ход. Для спасения экипажа из девяти человек были привлечены два вертолета, которые были заняты на эвакуации пассажиров парома.

Уточняется, что экипажу Hagland Captain было рекомендовано покинуть корабль. Спасатели на вертолетах забрали людей с лодок.

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Напомним, что круизный лайнер Viking Sky потерпел крушение 23 марта у берегов Норвегии в результате сильного шторма. На борту корабля находились 1300 пассажиров, их всех эвакуировали несмотря на то, что спасение усугублялось неблагоприятными погодными условиями в районе инцидента.

В Министерстве иностранных дел Украины 24 канала сообщили, что пока неизвестно, были ли на борту лайнера украинцы.

Of all the rules and traditions of the sea, none is more important and honourable than Regulation 33 of SOLAS Chapter V. Thank you for being there Hagland Captain#VikingSky pic.twitter.com/7VcArI4g58 — Don Marineradas (@marineradas) 23 березня 2019 р.