Вблизи курортных пляжей в Одесской области произошли масштабные оползни: детали

В Лиманском районе Одесской области за три дня произошли два масштабных оползня. Спасатели просят не посещать прибрежные участки, где произошли оползни.

7 июля на территории Лиманского района, в прибрежной зоне, примерно в 10 километрах от города Южного произошел сдвиг, передает УНИАН со ссылкой на ГСЧС Одесской области.

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Отмечается, что размер сдвига составляет примерно тысячу метров протяженностью и 150 метров в ширину.

Во вторник, 10 июля, недалеко произошел еще один оползень. Он меньше, чем предыдущий: 100 метров в длину и 10 метров в ширину.

Пострадавших в результате двух опасных ситуаций нет.

Оползень в Одесской области

На месте происшествия побывала комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Лиманской райгосадминистрации с участием председателя Сычавского сельсовета, представителей Главного управления ГСЧС. Комиссия обследовала места двух оползней.

В частности, спасатели просят жителей и гостей Одесской области быть осторожными и при обнаружении возможной угрозы оползней сразу покидать опасную территорию.

Также людям не рекомендуют посещать места, где уже произошли два масштабных оползня.