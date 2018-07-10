Вблизи курортных пляжей в Одесской области произошли масштабные оползни: детали
В Лиманском районе Одесской области за три дня произошли два масштабных оползня. Спасатели просят не посещать прибрежные участки, где произошли оползни.
7 июля на территории Лиманского района, в прибрежной зоне, примерно в 10 километрах от города Южного произошел сдвиг, передает УНИАН со ссылкой на ГСЧС Одесской области.
Читайте также: В Одесской области смерч поднял в воздух подростка: опубликовано видео
Отмечается, что размер сдвига составляет примерно тысячу метров протяженностью и 150 метров в ширину.
Во вторник, 10 июля, недалеко произошел еще один оползень. Он меньше, чем предыдущий: 100 метров в длину и 10 метров в ширину.
Пострадавших в результате двух опасных ситуаций нет.
Оползень в Одесской области
На месте происшествия побывала комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Лиманской райгосадминистрации с участием председателя Сычавского сельсовета, представителей Главного управления ГСЧС. Комиссия обследовала места двух оползней.
В частности, спасатели просят жителей и гостей Одесской области быть осторожными и при обнаружении возможной угрозы оползней сразу покидать опасную территорию.
Также людям не рекомендуют посещать места, где уже произошли два масштабных оползня.