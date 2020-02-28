Вблизи Лионского вокзала в Париже – крупный пожар и потасовки: причины, фото и видео
У одного из 6 крупнейших железнодорожных вокзалов в Париже Гар-де-Лион вспыхнул масштабный пожар и потасовки. Спасатели уже начали эвакуацию людей с вокзала, пламенем охвачены машины, припаркованные рядом с помещением.
Пожар и столкновения, скорее всего, вспыхнули в Париже из-за анонсированного выступления певца Фали Ипупы из Конго. Звезда поддерживает правление президента Жозефа Кабилы и его преемника Феликса Чисекеди в Конго. Об этом сообщает Le Parisien.
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Так, вероятно, поджог организовали активисты конголезской диаспоры. Они регулярно выходят на митинги и протесты против артистов из Конго, которые выступают во Франции и Бельгии и поддерживают действующую власть страны.
Черный дым над Гар-де-Лион виднеется издалека / фото Le Parisien
Очевидцы публикуют с места событий фото и видео в твиттере. На них видно, как в небо поднимаются клубы черного дыма, а прохожие стараются как можно быстрее покинуть улицу возле вокзала.
Крупный пожар в Париже: видео
Протесты и пожар в Париже: видео
Дым видно даже из центра Парижа: видео
Пользователи в твиттере рассказывают, что протестующие жгли скутеры рядом со станцией.
А полиция района Берси, где произошел инцидент, заявляет: протестующие жгли автомобили вдоль тротуара. Машины могут принадлежать присутствовавшим на концерте Ипупы людям.
На некоторых кадрах зафиксированы моменты противостояния протестующих и спасателей, которые прибыли на место событий.
Столкновения со спасателями: видео
Расположение Лионского вокзала в Париже