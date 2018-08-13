Вблизи места археологических раскопок на Почтовой площади установят веб-камеры, – КГГА

Коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" заключило договор с Институтом археологии НАН Украины на проведение археологических раскопок на Почтовой площади столицы. Как только археологи начнут исследования, на месте будут включены веб-камеры, которые будут работать в режиме онлайн 24 часа в сутки.

Об этом заявил руководитель предприятия Максим Калинин передает пресс-служба КГГА.

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"По состоянию на сегодня затекание воды на раскопках локализовано, угроза рецидива отсутствует. Начата работа по проверке дренажной системы на объекте. И, согласно рекомендациям археологов, как можно быстрее необходимо возобновить раскопки. 10 августа заключен договор с Институтом археологии НАН Украины на проведение археологических исследований на этом участке", – сообщил Калинин.

Он добавил, что в ближайшее время Институт археологии должен определить специалиста, который будет проводить раскопки и предоставит ему открытого письма для дальнейшего получения разрешения от Минкультуры.

Как только специалисты начнут археологические исследования, на месте будут включены веб-камеры, которые будут работать в режиме онлайн 24 часа в сутки, и каждый желающий сможет следить за ходом археологических исследований,

– отметил он.

Напомним, 10 августа стало известно о затоплении археологических раскопок на Почтовой площади. В Киевводоканале причиной затопления назвали трещину в водоводе. В тот же день десятки активистов пришли на место археологических раскопок и на 5 минут перекрыли Почтовую площадь для проезда автомобилей из-за затопления археологических раскопок времен Киевской Руси. Они призвали мэра Киева Виталия Кличко прийти на место событий и объяснить ситуацию относительно затопления ценного исторического участка.

Добавим, древнюю улицу времен Киевской Руси на Почтовой площади раскопали весной 2015 года. По оценкам археологов, деревянные постройки здесь были возведены в XI–XII веках. Одна из них могла быть мастерской по изготовлению женских украшений из стекла, поскольку в ней нашли свинцовую смесь, которую использовали в таком производстве, а также куски женского браслета.