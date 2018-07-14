Вблизи Земли обнаружили редкий двойной астероид: видео

В прошлом году во время наблюдений, ученые NASA обнаружили астероид 2017 YE5. При этом наблюдения показали, что этот астероид на самом деле является двумя отдельными объектами.

Об этом сообщает Space.com.

Это два отдельных объекта, вращающиеся вокруг друг друга. При этом два этих объекта имеют почти одинаковый размер – 900 метров каждый. До сих пор ученые знали только три другие такие хорошо подобранные пары.

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Большинство двойных астероидов неравномерные, причем одна половина затмевает другую. Но в 2017 YE5 одна половина выглядит гораздо более темной, чем другая.

Астероид на самом деле является двумя отдельными объектами

В общем, примерно 25% астероидов нашей звездной системы являются двойными, однако до сих пор их ни разу не посещали исследовательские зонды.

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