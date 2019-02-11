"Вчасне" звинувачення Мангера – удар по Тимошенко

Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою на замовлення голови Херсонської облради! Покарати активістку він вирішив, бо перешкоджала його схемі з вирубки лісу... Такі обвинувачення у своєму Facebook оприлюднив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Напад на херсонську активістку стався ще півроку тому. Три місяці молода жінка провела в пеклі реанімаційного відділення з опіками мало не половини тіла. Катерина Гандзюк перенесла 14 операцій, але не вижила – її організм просто відмовив, не витримавши нелюдських страждань!

Все тому, що Гандзюк, як зауважує генпрокурор, заважала Владиславу Мангеру розкрадати ресурси підконтрольної йому Херсонської області. Ліс там вирубували, прикриваючись штучними підпалами, а Катерина намагалася припинити безлад, привертаючи увагу суспільства та ЗМІ.

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Хто такий Мангер?

Кілька слів про Мангера, якого Гандзюк відверто називала кримінальним авторитетом. Владислав Мангер має щонайменше чотири дипломи про вищу освіту, зараз буду їх перелічувати, а ви дивуйтеся. Закінчивши перший виш, Мангер став фахівцем з обліку та аудиту, закінчивши другий – став магістром фінансів, третій – кандидатом юридичних наук, а за четвертою освітою він вчений-агроном.

Щиро дивує різноплановість захоплень голови Херсонської обласної ради: дипломований бухгалтер, юрист та агроном одночасно. Оскільки кажуть, що талановита людина талановита в усьому, цей чотири рази дипломований можновладець є паралельно ще й віце-президентом Федерації боксу України.

Вчений-юрист-агроном, який цікавиться боксом – ви таких в природі багато бачили? Я – ні. Ну, окрім як серед тих пацанчиків-тітушок, які є членами кримінальних угруповань. Але, щоб мамі було спокійно, вони, не вміючи без проміжного мата зв'язати й двох слів, купують собі у найближчому навчальному закладі диплом про вищу освіту. Серед таких хлопців чотири освіти Мангера виглядають цілком природньо – звісно, це лише мої припущення. Не виключено, що зараз наговорюю зайвого на вельми поважну й талановиту людину, еге ж?

Менше з тим, херсонські активісти закидають Мангеру, що він зорганізував собі приватну армію з колишніх військових. Зробив це під прикриттям громадської організації колишніх атошників й озброїв найманців автоматами. Саме вони на його замовлення влаштовували підпали в лісах – злегка обпалювали палаючими шинами дерева, щоб ліси визнали такими, що потребують санітарної вирубки й утилізації. Та насправді під ніж йшла на продаж цінна деревина. Такий от у нас губернатор з 2016-го року: боксер-юрист-агроном, з власною приватною армією.

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Чому Мангер підозрюють у справі Гандзюк?

За даними слідства, за вбивство Катерини Гандзюк Мангер розплатився тим, що за безцінь віддав в оренду базу відпочинку на узбережжі Чорного моря. Звісно, ці всі закиди на адресу голови Херсонської облради – лише припущення слідства та активістів. Провину мають довести в суді, відтак, юридично неграмотно казати, що Мангер замовив вбивство Гандзюк. Ні, нині він лише обвинувачений у замовленні і не виключено, що в суді можновладець доведе свою непричетність до цього інциденту.

Але мені зараз не дає спокою думка: чому ця справа набула розвитку лише тепер, через півроку після нападу на Катерину Гандзюк? Чому лише тепер влада та правоохоронці почули нарешті друзів та родичів херсонської активістки, які вголос називали прізвище замовника нападу на неї?

Випадковий підозрюваний

Можна подумати, що правоохоронцям потрібен був час на розслідування. Проте я в це не вірю. Адже вони вже себе дискредитували, коли нападником на Гадзюк зробили випадкового колишнього зека, який мав при цьому залізне алібі. Якби не втручання журналістів, той цап-відбувайло вже б і вирок напевно отримав за чужий злочин. Його виправдання не слухав ні слідчий у справі, ні сам суддя, який його ув'язнював!

Ну кого суддя мав слухати? Колишнього зека, який казав, що під час нападу на Гандзюк він був на морі з друзями за багато десятків кілометрів від Херсона? Чи суддя все ж таки мав послухати ментівське керівництво, яке радо відзвітувало, що нападника оперативно знайдено. А радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вимагав від українців вибачення, за те, що ми не вірили у професіоналізм копів...

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Передвиборчий компромат

Зараз я не вірю, що правоохоронцям потрібен був лише час на розслідування. Тепер вони нарешті назбирали проти замовника достатньо доказів, щоб оголосити йому про підозру. Та я радше повірю в те, що оголошене Генеральним прокурором у фейсбуці обвинувачення Владиславу Мангеру – це ніяка не кара правосуддям, а лише елемент передвиборної боротьби. Адже чинний генпрокурор є кумом кандидата в президенти Петра Порошенка, а Владислав Мангер – членом партії "Батьківщина", яку очолює конкурент Петра Порошенка на виборах. То ж справа Гандзюк – це компромат проти Юлії Тимошенко, власне тому цю справу і не розвалили, а напередодні виборів вона набула свого продовження.

Чомусь я певен, якби той херсонський голова облради був членом якоїсь іншої політичної сили – батьки Каті й далі могли б виголошувати звинувачення на його адресу. Активісти й далі влаштовували б пікети із вимогою покарати Мангера, проте їх би й далі ніхто не чув.



Але те, що Мангер є членом "Батьківщини", через нього можна кинути тінь на Юлію Тимошенко та похитнути її передвиборчі рейтинги, стало вирішальним у цій справі. Власне тому їй дали зелене світло. Адже в нашій країні такі можновладці, як голова облради Херсонщини – недоторканні! Якщо їх і карають за злочини – то лише тоді, коли покарання у Феміди замовляє людина, яка має більшу владу в руках.

Абсолютно не виключаю, що вже після виборів, коли у піарі від обвинувачень у бік Мангера зникне потреба – справу розвалять, а потім взагалі тихенько закриють

Що відомо про напад і смерть Катерини Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.



22 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. Справу розслідують як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

Як Мангер може бути причетним до вбивства Гандзюк?Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший". Сам Левін втік за кордон, його оголошено в розшук.



Сам Мангер заявив, що не має ніякого зв’язу з Левіним. Проте, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.



Окрім того, Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського антимайдану та "ставлеником криміналу".