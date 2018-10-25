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      Ученые разработали лекарство от болезни Альцгеймера

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      Ученые разработали лекарство от болезни Альцгеймера
      Ученые разработали лекарство от болезни Альцгеймера / cbd-international.net

      Группа ученых из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса разработала препарат от болезни Альцгеймера, при которой происходит накопление в мозге белка бета-амилоида.

      Об этом пишет Nature Chemistry.

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      Ученым удалось определить место связывания бляшек бета-амилоида с его рецептором.

      Чтобы найти нужную молекулу, ученые изучили базу данных, содержащую более 32 тысяч молекул. В этот список входят как препараты, безопасные для человека, так и те, что еще проходят клинические испытания или просто существуют в природе.

      Из этого большого списка выделили лекарственное средство ALI6, которое показало хорошие результаты.

      Вчені розробили ліки від хвороби Альцгеймера
      Ученые разработали лекарство от болезни Альцгеймера

      Специалисты провели эксперимент, в котором клетки мозга мыши подвергли воздействию токсичных бета-амилоидных белков, а затем обработали некоторые из них с помощью ALI6. После этого они сравнили количество клеток, которые погибли.

      Исследование показало, что ALI6 почти предотвратил гибель клеток, вызванное развитием белка бета-амилоида. Таким образом, препарат ALI6 может быть использован для лечения болезни Альцгеймера.

      Что такое болезнь Альцгеймера?Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он нуждается в постоянном надзоре и посторонней помощи.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Лекарства
      Источник: 24 Канал
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