Вчені розробили ліки від хвороби Альцгеймера

Группа ученых из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса разработала препарат от болезни Альцгеймера, при которой происходит накопление в мозге белка бета-амилоида.

Об этом пишет Nature Chemistry.

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Ученым удалось определить место связывания бляшек бета-амилоида с его рецептором.

Чтобы найти нужную молекулу, ученые изучили базу данных, содержащую более 32 тысяч молекул. В этот список входят как препараты, безопасные для человека, так и те, что еще проходят клинические испытания или просто существуют в природе.

Из этого большого списка выделили лекарственное средство ALI6, которое показало хорошие результаты.



Ученые разработали лекарство от болезни Альцгеймера

Специалисты провели эксперимент, в котором клетки мозга мыши подвергли воздействию токсичных бета-амилоидных белков, а затем обработали некоторые из них с помощью ALI6. После этого они сравнили количество клеток, которые погибли.

Исследование показало, что ALI6 почти предотвратил гибель клеток, вызванное развитием белка бета-амилоида. Таким образом, препарат ALI6 может быть использован для лечения болезни Альцгеймера.

Что такое болезнь Альцгеймера?Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он нуждается в постоянном надзоре и посторонней помощи.

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