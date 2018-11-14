Американские исследователи обнаружили, что люди с ожирением, которые больны раком, лучше реагируют на препараты, стимулирующие иммунную систему на борьбу с онкоопухолями.

Об этом пишет Science.

Читайте также: Какой фактор увеличивает риск развития рака в четыре раза

Ученые провели опыты на мышах и обезьянах с избыточным весом. Оказалось, что у животных белок, который подавляет раковые клетки, выделяется значительно активнее независимо от типа рака.

Парадокс заключается в том, что у людей с ожирением опухоли растут быстрее. Также ученые обнаружили, что лишний вес провоцирует рост рака через те же соединения, на которые нацелена иммунотерапия.



Ученые удивили заявлением о пользе ожирения

Специалисты также провели терапию на контрольных мышах с онкозаболеваниями. Оказалось, что животные с ожирением имеют больше шансов выжить.

Ожирение – причины * пассивный образ жизни с малой физической активностью;

• генетические нарушения ферментативной активности;

• избыточное потребление жиров, углеводов, соли, алкогольных и сладких напитков, прием пищи в ночное время и т. п;

• переедание психогенного характера;

* состояния физиологические (беременность, климакс);

• недосыпание, стрессы, прием гормональных и психотропных лекарственных средств.

Ученые имеют целью выяснить, может ли диета с увеличенным количеством жиров создать эффект ожирения для повышения иммунотерапии.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.