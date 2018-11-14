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      Ученые удивили заявлением о пользе ожирения

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      Ученые удивили заявлением о пользе ожирения
      Ученые удивили заявлением о пользе ожирения / the-scientist.com

      Американские исследователи обнаружили, что люди с ожирением, которые больны раком, лучше реагируют на препараты, стимулирующие иммунную систему на борьбу с онкоопухолями.

      Об этом пишет Science.

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      Ученые провели опыты на мышах и обезьянах с избыточным весом. Оказалось, что у животных белок, который подавляет раковые клетки, выделяется значительно активнее независимо от типа рака.

      Парадокс заключается в том, что у людей с ожирением опухоли растут быстрее. Также ученые обнаружили, что лишний вес провоцирует рост рака через те же соединения, на которые нацелена иммунотерапия.

      Вчені здивували заявою про користь ожиріння
      Ученые удивили заявлением о пользе ожирения

      Специалисты также провели терапию на контрольных мышах с онкозаболеваниями. Оказалось, что животные с ожирением имеют больше шансов выжить.

       
      Ожирение – причины

      * пассивный образ жизни с малой физической активностью;
      • генетические нарушения ферментативной активности;
      • избыточное потребление жиров, углеводов, соли, алкогольных и сладких напитков, прием пищи в ночное время и т. п;
      • переедание психогенного характера;
      * состояния физиологические (беременность, климакс);
      • недосыпание, стрессы, прием гормональных и психотропных лекарственных средств.

      Ученые имеют целью выяснить, может ли диета с увеличенным количеством жиров создать эффект ожирения для повышения иммунотерапии.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Ожирение Онкозаболевания
      Источник: 24 Канал
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