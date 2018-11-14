Ученые удивили заявлением о пользе ожирения
Американские исследователи обнаружили, что люди с ожирением, которые больны раком, лучше реагируют на препараты, стимулирующие иммунную систему на борьбу с онкоопухолями.
Об этом пишет Science.
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Ученые провели опыты на мышах и обезьянах с избыточным весом. Оказалось, что у животных белок, который подавляет раковые клетки, выделяется значительно активнее независимо от типа рака.
Парадокс заключается в том, что у людей с ожирением опухоли растут быстрее. Также ученые обнаружили, что лишний вес провоцирует рост рака через те же соединения, на которые нацелена иммунотерапия.
Ученые удивили заявлением о пользе ожирения
Специалисты также провели терапию на контрольных мышах с онкозаболеваниями. Оказалось, что животные с ожирением имеют больше шансов выжить.
* пассивный образ жизни с малой физической активностью;
• генетические нарушения ферментативной активности;
• избыточное потребление жиров, углеводов, соли, алкогольных и сладких напитков, прием пищи в ночное время и т. п;
• переедание психогенного характера;
* состояния физиологические (беременность, климакс);
• недосыпание, стрессы, прием гормональных и психотропных лекарственных средств.
Ученые имеют целью выяснить, может ли диета с увеличенным количеством жиров создать эффект ожирения для повышения иммунотерапии.
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