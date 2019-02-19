Вдова вбитого на Майдані про "Беркут": Від того, що я буду його ненавидіти – Ігор не воскресне

Уривок з розповіді вдови загиблого на Майдані 20 лютого 2014 року про те, як проходять суди над бійцями "Беркуту", яких обвинувачують у розстрілі активістів у центрі Києва.

Марія Ткачук – людина, життя якої повністю змінив Майдан. Змінив не образно-патетично, а цілком конкретно, зламавши його вщент. Її чоловік – герой Небесної сотні.

Вони були знайомі з дитинства. Почали зустрічатись, коли їй було 16 років, а йому – 18. Потім – одружились. Потім – жили звичайним життям у селі Велика Кам'янка на Коломийщині.

Читайте також: Як судили бійця СБУ, який розстрілював людей на Майдані: обурливі факти

Ігоря Ткачука вбили 20 лютого 2014 року – куля пройшла через голову навиліт. Йому було 38...

Марія лишилась сама із трьома дітьми, найменшому з яких тоді щойно виповнився один рік. Про їхню родину за час, що минув із моменту розстрілів у центрі Києва, писали чи не найбільше. Головною мірою, через те, що сільська громада своїми силами допомогла Марії з нуля побудувати дім, який мріяв звести її чоловік.

Про те, чи вірить вона у справедливе покарання для тих, хто вбивав активістів Євромайдану у лютому 2014 року – в уривку з її інтерв’ю 24 каналу:

Вдова Героя Небесної сотні про "Беркут": Від того, що я буду його ненавидіти – Ігор не воскресне

"Що було найважчим під час судів? Найтяжче було, коли я їхала у прокуратуру і везла Ігоря одяг закривавлений. Вони сказали привезти одяг сухий, а він був повністю мокрий і в крові. Той одяг треба було вдома просушити і зробити то так, аби діти не бачили. Потім його у пакеті везти у Франківськ. У прокуратурі той одяг розкладати, перевертати на різні сторони, аби вони його сфотографували.

В суді нічого нового не відбулось. Всі ті відео, які ми там переглядали, я сама знайшла у Facebook, там все було викладено, то я їх всі вже бачила.

У суді адвокати "беркутівців" намагаються звинуватити родичів, майданівців, які виступають свідками, у тому, що вони теж стріляли. Бо, як вони кажуть, "Беркут" охороняв та захищався. Казали мені: "А ви чули, що беркутівців теж вбивали? А ви знаєте, що у нього теж була зброя? Ви знаєте, що він туди йшов вбивати, і він знав, що він іде вбивати?". Там такі питання вони ставили, що трохи страшно було. В любий момент не знаєш, чого можна чекати від цих адвокатів.

"Беркутівці", які там закриті сиділи, себе так нагло поводили! У них такі погляди у нашу сторону були, ніби вони знали, що їм за це нічого не буде. Суддя формально все запитував, з його сторони не було ніякого співчуття чи чогось такого. Але це – нормально. Бо він суддя і має бути такий нейтральний.

Що ще помітила – нема майже людей на тих судах, на них ніхто не ходить. Суд дуже довго тягнеться, і люди вже змучились від того. Зі сторони "беркутівців" родичі ще ходять. А з нашої сторони як одна родина допитується, то є 2-3 людини з цієї родини – і все. На засіданнях дуже важко без підтримки. Через оці питання, через те, що іноді можна чуть-чуть неправильно сформулювати свою відповідь – і тебе вже звинувачують у тому, що ти винен. Я знаю, що у адвокатів така робота – перекручувати слова. Але все одно – то важко.

Вдова Героя Небесної сотні Марія Ткачук: Я не вірю, що будуть покарані ті люди, які дійсно винні

Зараз триває допит свідків. Це ще триватиме дуже довго, бо свідків дуже багато. Саме гірше то, що слідчі нічого не шукають. Багато речових доказів позникали. Десь ділась і зброя, і гільзи. Тепер вони кажуть, що будуть проводити слідчі дії – через 5 років що там уже можна дослідити? Навіть сліди від куль на деревах позаживали. Тепер це вже історія. Думаю, років сто пройде – і тоді ми будемо знати, хто, що і як робив.

Якщо навіть у цій справі і буде якийсь вирок, то я не вірю, що будуть покарані ті люди, які дійсно винні. Просто хтось мусить бути козлом відпущення. Мені не дуже страшно це усвідомлювати, я знаю, що буде Божий суд. Вони нікуди від нього не дінуться. Там не треба буде доказувати винен чи не винен – Бог все знає і кожному буде своє. Я не тримаю зла навіть на тих людей, які стріляли. Він стріляв – це був його вибір. Нічого не зміниться вже. Від того, що я буду його ненавидіти чи не ненавидіти – Ігор не воскресне. А тримати зло на людей… Ну, воно так не має бути. У Біблії так не сказано".

Більше читайте у спецпроекті 24 каналу: Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні