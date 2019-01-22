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      Вдове погибшего в АТО бойца не дали выступить по случаю Дня Соборности во Львове

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      Вдове погибшего в АТО бойца не дали выступить по случаю Дня Соборности во Львове
      Вдове погибшего в АТО бойца не дали выступить по случаю Дня Соборности во Львове / Фото Оксаны Пасевич

      Во время торжественной академии по случаю Дня Соборности Украины во Львовском оперном театре 22 января представительнице Львовского горсовета, вдове погибшего в зоне АТО военнослужащего Елене Пасевич не предоставили слово и не позволили наградить отличием мэрии военнослужащего Алексея Соловко.

      Мероприятие организовала Львовская облгосадминистрация, традиционно пригласив на него представителей местного самоуправления, общественности, органов исполнительной власти. Однако выступить на этом мероприятии организаторы дали не всем.

      "Мне почему-то не дали такой возможности. Ни организатор мероприятия, ни Олег Синютка. Хотя я была делегирована от ЛГС как советник городского головы поздравить участников мероприятия и наградить одного из наших современных Героев Почетным знаком св. Юрия (награда Львовского горсовета – ред.). Боевой офицер 80-ки свою награду от общины города получил. Стыдно, что не под аплодисменты зала. Лично прошу прощения об этом у Алексея и его жены. Говорить о единстве и демонстрировать его в своих поступках, к сожалению, пока это не про нас", – написала Елена Пасевич в Facebook.

      Следовательно награду начальнику штаба 2-го десантно-штурмового батальона военной части А0284 (80-я отдельная десантно-штурмовая бригада) капитану Алексею Соловко пришлось вручать в холле оперного театра. Военный отнесся к инциденту с пониманием.


      Алексей Соловко и Елена Пасевич во время вручения награды в холле Оперного театра

      В комментарии  ZAXID.NET Елена Пасевич рассказала, что ее официально пригласили, о ее выступлении и намерении наградить отличием мэрии военнослужащего знали организаторы торжественной академии.

      "За кулисами сцены я имела разговор с Олегом Синюткой, но он сказал, что слова мне не даст и посоветовал занять место в зале", – отметила Пасевич.

      Она также сообщила, что пригласила Алексея Соловко на ближайшую сессию городского совета.

      "Я пригласила его на ближайшую сессию в четверг, чтобы он услышал эти аплодисменты, которых его лишили в Оперном театре. Он заслужил, и он должен знать, какова на самом деле позиция Львова и всех львовян. То, что произошло в Оперном, не является позицией львовян", – добавила Елена Пасевич.

      Елена Пасевич является волонтеркой, советницей городского головы и депутаткой ЛГС от фракции "Самопомич". Ее муж, боец 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, погиб 16 августа 2014 года вблизи луганского аэропорта.

      Теги: Новости Украины Новости Львова АТО
      Источник: 24 Канал
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