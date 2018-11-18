23:28
18 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Блоги Юлія Ліпенцева
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Юлія Ліпенцева

      "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"

      271
      "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"

      Що робити, коли твій чоловік загинув під час пограбування банку, залишивши по собі море проблем і борги? Зібрати союзниць у групу, волю в кулак, і завершити почату ним справу.

      "Вдови" — перший фільм режисера Стіва МакКвіна після оскароносних "12 років рабства". На роботу довелось чекати 5 років, але критики одноголосно хвалять прем'єру, отже, часу МакКвін не згаяв. Як каже сам режисер, важливо знімати фільми у реальному світі, з персонажами, в яких можна впізнати звичайних людей. Саме такими вийшли його "Вдови" — реальними, розгубеними жінками з багатошаровими характерами і різними проблемами, але спільним їхнім вирішенням.

      Також у кіно: "Богемна рапсодія": про Фреді Меркюрі як шоумена, але не як особу

      В основу фільму ліг однойменний серіал 1983 року, який, як не дивно, був менш хитромудрим за фільм. Якщо у серіалі все було просто і доволі прямолінійно, то в фільмі історія набула декілька нових шарів, і вже незрозуміло, який із них фоновий. Ще МакКвін переніс події з Лондона до Чікаго і створив в своїх "Вдовах" світ, який може і прогресивніший ніж на початку 80-х років, але такий же у плані приниження та недооцінки жінок.

      Режисер скооперувався з авторкою книги "Загублена" Гіліян Флінн і сценарій, однозначно, виграв від дотику вправної жіночої руки. Це зовсім не те кіно, в якому група людей ретельно планує і чітко виконує пограбування. МакКвіну вдалось зробити "Вдів" глибшим фільмом, який менше уваги бере не саме планування злочину, а більше говорить про соціальні проблеми, політичний бруд, жорстоку мінливість життя, руйнування злістю та образою взірцевої сім'ї... Кіно піднімає питання сексизму, расизму, як на міжособистісному рівні, так і на інстутиційному. "Вдови" говорять про вседозволеність поліцейських та поширеність домашнього насилля. Цей фільм підімає багато неприємних тем, про які не можна мовчати. Неймовірно, як МакКвіну вдається безконфліктно показати у своїх кадрах непереборну жорстокість і, водночас, емпатію.

      Дружини злочинців потрапили у новий для себе світ, де багато зрад, жорстокості і обману. Правдоподібність історії робить кіно зовсім не схожим на пограбування Оушена і компанії, бо більш ніж дві години ми дивимось серйозне і брутальне кіно. Все середовище кричить про те, що в цих умовах не місце жінці, принаймні, без її на те волі. Та героїні адаптуються, холодно мислять і використовують той факт, що ніхто не вважає їх повноцінними боєздатними гравцями в світі їхніх покійних чоловіків. Дарма вони так.

      Фільм має рваний темп і містить контрастні сцени: то ми дивимось на плавні повільні кадри, то на вибухи і удари. Це явно не кіно, яке вас повеселить, але глянути його варто. Про це говорить і рейтинг на IMDb — 7,5. Вікові обмеження — 16 років, що логічно для того насилля, яке можна побачити в стрічці.

      Також у кіно: "Народження зірки": дует Леді Гаги і Бредлі Купера

      Автор: Юлія Ліпенцева
      Теги: LifeStyle Кино
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 18 ноября: Янукович в больнице, задержание помощника Савченко и марш в Киеве
      сегодня , 22:36 Главные новости 18 ноября: Янукович в больнице, задержание помощника Савченко и марш в Киеве
      239
      "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"
      сегодня , 22:35 "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"
      Юлія Ліпенцева 268
      Прощання з "Кузнєцовим", поради Путіна Україні, пастка США для Росії: топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:00 Прощання з "Кузнєцовим", поради Путіна Україні, пастка США для Росії: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа 826
      Самые смешные мемы недели: фестиваль летней резины, топором по Porsche и забавный мир животных
      сегодня , 20:01 Самые смешные мемы недели: фестиваль летней резины, топором по Porsche и забавный мир животных
      185
      Странный тренд политиков, митинги под домом Авакова и потери на Донбассе – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Странный тренд политиков, митинги под домом Авакова и потери на Донбассе – топ-5 видео недели
      195
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук