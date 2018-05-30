Вдову Кобейна обвинили в покушении на убийство из-за гитары

Кортни Лав, вдову солиста группы Nirvana Курта Кобейна, обвинили в покушении на убийство. В суд подал бывший зять певицы.

Отмечается, что бывший муж дочери артистов Фрэнсис – музыкант Исайя Сильва подал иск в суд, заявив, что Кортни Лав вступила в сговор с несколькими людьми, чтобы ворваться в его дом, убить его и украсть гитару покойного Курта Кобейна, которую ему отдала Фрэнсис, сообщает журнал Us Weekly.

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Фрэнсис и Исайя

"Основная цель их заговора заключалась в том, чтобы найти и завладеть гитарой, которая, как полагают, стоит миллионы долларов, которая была подарена Сильве 8 января 2014 года", – говорится в документе.

Сильва также заявляет, что злоумышленники прибегали к физическому насилию по отношению к его матери в его присутствии, а также угрожали его 7-летней дочери.

Отметим, Фрэнсис и Исайя тайно поженились в 2015 году. В декабре 2017 года пара развелась. Девушка была согласна выплачивать экс-супругу алименты, но требовала, чтобы он вернул гитару, которая принадлежала ее отцу.