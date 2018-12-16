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      Ольга Черненко

      Вечер, кафе, странный сервис, или Как можно получить коньюктивит на сдачу

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      Про походы в кафе в "респыблике"
      Про походы в кафе в "респыблике" / Народна правда

      Луганск. Вечер субботы. Мы пришли в кафе. Это одно из раскрученных мест – есть доставка на дом, имя и репутация, а открыто оно было еще до событий 2014 года.

      На календаре декабрь. Конечно, в кафе стоит елка, и сверкают гирлянды – для администрации кафе это уже, вероятно, канун Нового года. Но все это, скажем так, пустяки и частности.

      Официант принимает заказ. Ничего странного в этом нет, кроме красных воспаленных глаз официанта. Молоденький парень, и воображение сразу рисует такие мирные картинки – ночью он учится, а вечерами подрабатывает официантом, или ночами он зарабатывает в интернете, а в остальное время работает официантом. А в общем – обычный парень. Их вообще в зале работает двое, оба в одинаковой униформе и… с одинаковыми красными воспаленными глазами.

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      Мы даже не сразу поняли, что это два разных человека, а не один и тот же. Но даже и этот комичный факт не сыграл бы роли, если бы дальше не пошли казусы в обслуживании – вино и чай подали вместе. В заказе были и вино, и чай, но кроме этого было еще несколько позиций, к которым эти напитки подошли. Но официант принес именно так. Мы окликнули спросить, от чего такая странная подача. Официант округлил и без того чуть на выкате глаза: "Как бармен сделал, так я и принес". Мы спрашиваем, а сам он не догадался, что вино и чай вместе как бы не комильфо. И парень таращится на нас еще больше: "Ну, вы же не уточнили, в каком порядке будете все это есть". Окей.

      Смеемся и пьем вино. Дальше больше – через десять минут нам подают пирожные. К ним претензий нет, но чай-то уже остыл! И основная претензия в том, где наша еда? То есть вино, чай и пирожные не были основными блюдами в заказе. "Я уточню", – и официант исчезает.

      Кое-кто из нашей компании все-таки пьет чай с пирожными, кто-то ждет, а кто-то пытается окликнуть администратора – вечер перестает быть томным.

      Администратор, предвидя баталии, отнекивается, мол, не до вас, занята. Хорошо. Ждем. Минут через десять официант тащит суши. Места на столе из-за чашек и пирожных нет. Он пытается все как-то расставить и когда уходит, мы понимаем, что он забыл принести тарелки.

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      Мы снова переглядываемся, а администратор все также кивает: "Подойду позже". Догоняем вконец перепуганного красноглазого официанта: "А тарелки?" – он не подумал. Тащит, ставит, считаем – на две меньше, чем людей за столом. Это почти апофеоз субботнего праздника. Суши и пирожные вполне вкусные, мы в этом даже не сомневались.

      Замечаем, что не хватает еще блюда, уточняем – его забыли передать кухне. Спрашивают, готовить? Да куда уж, если мы и так едим все в каком-то обратном порядке. Мы пытаемся перевести все в шутки – обычно такие вещи долго помнятся после и вызывают улыбку. Мы же когда шли в кафе еще думали, что никакого подвоха от этого кафе быть не может, мы все там бываем время от времени. Оказалось и на старуху бывает проруха.

      Когда официант приносит счет, мы решаемся уточнить, что у них со вторым официантом с глазами – они же как близнецы-братья. И официант доверительно и простодушно шепчет нам:

      У нас всех конъюнктивит третий день, никак не вылечим.

      Апофеоз субботы. Мы поели на тысячу рублей, а на сдачу получили шанс заразиться конъюнктивитом. Хорошо, что не чем-то похлеще...

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости Луганска Публикации
      Источник: 24 Канал
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