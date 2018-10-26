Вечернее платье и тапки-кролики: Джулия Робертс очаровала образами в новой фотосессии для глянца
28 октября популярная актриса Джулия Робертс отпразднует свой день рождения. Актрисе должно исполниться 51 год. Накануне праздника звезда дала большое интервью изданию Entertainment Weekly и снялась в яркой фотосессии.
В интервью Джулия рассказала, что сейчас занята продвижением двух своих новых проектов: она сыграла главную роль в фильме "Вернуть Бена" и в сериале "Возвращение домой".
Читайте также: Карла Бруни-Саркози показала пикантное селфи в купальнике: фото
Кроме того, Робертс рассказала забавную историю, которая произошла на площадке фильма "Вернуть Бена": героиня, которую играет Джулия узнает, что ее сын снова принимает наркотики – актриса настолько вжилась в роль, что хорошенько встряхнула коллегу по съемочной площадке.
Я повредила руку, на самом деле! Я не знаю, вошло ли это в фильм, но я от души побила его! Я думаю, никто из нас не ждал, как все пойдет в этой сцене,
– призналась звезда.
Джулия Робертс для Entertainment Weekly
В фотосессии Джулия Робертс позировала в ярких платьях с многослойными юбками. В первом образе актриса появилась в нежно-голубом платье от J. Mendel. Звезда воплотила забавный образ, лежа в кровати с пиццей и китайской пастой.
Джулия Робертс для Entertainment Weekly
Джулия Робертс для Entertainment Weekly
Джулия Робертс для Entertainment Weekly
Другой образ получился более элегантным. Киноактриса позировала в черно-белом платье от Carolina Herrera в домашних тапочках-кроликах.
Джулия Робертс для Entertainment Weekly
Джулия Робертс для Entertainment Weekly
Джулия Робертс для Entertainment Weekly
Выбор редакции
-
Кто из власть имущих богатеет в 12 раз быстрее, чем растет ВВП Украины: инфографикасегодня , 21:55
-
Почему миссия ОБСЕ до сих пор не может признать российского присутствия на Донбассесегодня , 21:11
-
Подарок для Путина, и не один, – экс-посол США в России о расторжении ракетного договорасегодня , 19:51