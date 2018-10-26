22:56
26 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путину надо больше золота. "Строительное чудо" Крымский мост
      Вєсті Кремля
      21:34, сегодня
      Вести.UA. Отец Онуфрий уходит в телеведущие. Новые драчуны украинского политикума
      Вєсті.UA
      20:48, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Вечернее платье и тапки-кролики: Джулия Робертс очаровала образами в новой фотосессии для глянца

      139 Читати новину українською
      Джулия Робертс
      Джулия Робертс / Entertainment Weekly

      28 октября популярная актриса Джулия Робертс отпразднует свой день рождения. Актрисе должно исполниться 51 год. Накануне праздника звезда дала большое интервью изданию Entertainment Weekly и снялась в яркой фотосессии.

      В интервью Джулия рассказала, что сейчас занята продвижением двух своих новых проектов: она сыграла главную роль в фильме "Вернуть Бена" и в сериале "Возвращение домой".

      Читайте также: Карла Бруни-Саркози показала пикантное селфи в купальнике: фото

      Кроме того, Робертс рассказала забавную историю, которая произошла на площадке фильма "Вернуть Бена": героиня, которую играет Джулия узнает, что ее сын снова принимает наркотики – актриса настолько вжилась в роль, что хорошенько встряхнула коллегу по съемочной площадке.

      Я повредила руку, на самом деле! Я не знаю, вошло ли это в фильм, но я от души побила его! Я думаю, никто из нас не ждал, как все пойдет в этой сцене,
      – призналась звезда.


      Джулия Робертс для Entertainment Weekly

      В фотосессии Джулия Робертс позировала в ярких платьях с многослойными юбками. В первом образе актриса появилась в нежно-голубом платье от J. Mendel. Звезда воплотила забавный образ, лежа в кровати с пиццей и китайской пастой.

      Джулия Робертс для Entertainment Weekly


      Джулия Робертс для Entertainment Weekly


      Джулия Робертс для Entertainment Weekly

      Другой образ получился более элегантным. Киноактриса позировала в черно-белом платье от Carolina Herrera в домашних тапочках-кроликах.
      Джулия Робертс для Entertainment Weekly


      Джулия Робертс для Entertainment Weekly


      Джулия Робертс для Entertainment Weekly

      Теги: LifeStyle Мода Кино
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук