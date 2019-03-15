"Вечерний Квартал" завтра на "1+1": Зеленский с охраной на сцене, допрос MARUV и новый актер

В Киеве состоялись съемки программ студии "Квартал 95"

В столичном Дворце "Украина" состоялись весенние записи новых программ "Вечернего Квартала". Традиционно, билеты на концерт раскупили моментально и в зале был аншлаг. Лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский в политических номерах-пародиях участия уже не принимал – не позволяет статус кандидата в президенты Украины.

"Наконец-то я дождался этого момента и теперь могу объявить: "Добро пожаловать в наш "Вечерний Квартал", – радостно взял инициативу в свои руки Евгений Кошевой, давая понять, что лидером коллектива теперь может стать он. Правда, сам Зеленский не спешил оглашать своего преемника и просил своих коллег не списывать его со счетов.

"Подождите, я же еще не выиграл…". На что снова-таки Кошевой отметил: "Вова, ой, я тебя прошу…То ты еще не идешь, то ты еще не выиграл…". А во время исполнения заглавной песни проекта "Каждый вечер вечер наступает вдруг…" Владимир тоже, как обычно, пустился в пляс, правда, уже вместе с двумя "охранниками", которые держали перед ним… пуленепробиваемое стекло. Но тоже танцевали. Вообще, усиленная охрана Зеленского несколько раз становилась мишенью для юмористов в этот вечер. Да, и в кулуарах "Квартала" авторы шутят примерно так: "С каждым днем в нашем офисе все больше новых людей. Либо так стремительно развивается наша компания, либо у Зеленского все больше охраны".

"Этот концерт дался нам тяжело. Знаете, сложно писать, когда тебя пишут", – с этих слов начал свой традиционный монолог Зеленский, намекая на недавний скандал с "прослушкой", и сразу предупредил, что никакой агитации на концерте не будет.

Тем, на которые шутили ребята, было предостаточно. Например, была пародия на Андрея Парубия, который живет в "умном доме" с голосовым управлением, скетч о семье, где жена – футбольный судья, и номер, где не принято за столом обсуждать тему политики. К слову, в последнем принял участие звезда "Лиги смеха", лучший актер прошлого сезона Владимир Мартынец (капитан команды "Стадион "Диброва"). "Встречайте нового жителя "Квартала", – объявили его актеры студии, правда, еще не понятно, войдет ли он в состав коллектива на постоянной основе, или же станет приглашенным актером лишь на съемках.

Традиционно приняли участие в программе и популярные звезды. Впервые после скандала, связанного с Нацотбором на "Евровидение", в телевизионном шоу появилась певица MARUV. Она не только исполнила свою песню Bang!, но и сама приняла участие в скетче вместе с актерами.

"А давайте с вами в какие-то конкурсы поиграем?", – предложил певице Степан Казанин. "Вы знаете, я уже в конкурсах не участвую", – сразу отрезала девушка. "Боитесь проиграть?", – не унимался актер. "Боюсь выиграть", – подытожила MARUV.

Кроме нее, с сольными номерами в шоу выступили Ирина Билык, Джамала, TAYANNA и Артем Пивоваров. Также впервые за всю историю проекта на сцене показали часть балетной постановки в исполнении Екатерины Кухар и Александра Стоянова. А еще получился ярким номер-пародия на проект "В гостях у Гордона", в котором ведущий в исполнении Евгения Кошевого сам брал у себя же интервью. Интересно, что его собеседником был реальный Дмитрий Гордон.

Увидеть первую часть телевизионной версии концерта можно будет уже в эту субботу – 16 марта в 21:40 в эфире канала "1+1". А перед этим покажут уникальный спецпроект, подготовленный к 15-летию студии "Квартал 95" – документальный фильм "Квартал твоєї мрії". Секрет многолетней дружбы, житейские истории из "первых уст", путевые заметки из гастрольного тура, волонтерская деятельность, эксклюзивные интервью с артистами и их родителями, неизвестные ранее факты о студии "Квартал 95", а также взгляд в будущее компании – все это зрители увидять в новом документальном фильме канале "1+1" завтра, 16 марта в 20:25.