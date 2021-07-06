Пили пиво и готовили закуски: пикник на Вечном огне устроили в Одессе - фото
Источник:"Думская"
На Вечном огне памятника Неизвестному матросу в Одессе устроили пикник. Туда пришла компания с детьми. Несколько человек начали не только пить пиво, но и готовить еду на пламени мемориала.
Об этом сообщили журналистам в горсовете Одессы. Инцидент произошел вечером 6 июля.
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К ним прибыли правоохранители
"Отдыхающих" на мемориальном комплексе заметили операторы городского Центра интегрированной системы видеонаблюдения. Всего там было примерно 6 человек, из которых по меньшей мере 1 человек несовершеннолетний.
Пикник на мемориальном огне в Одессе / Фото "Думская"
Операторы сразу направили на место сотрудников муниципальной стражи. Они объяснили, почему так нельзя делать, и попросили компанию поменять локацию своей вечеринки.Обратите внимание! Несколько девушек опубликовали на своих инстаграм-страницах видео с празднования дня рождения, которые наделали немало шума. Дело в том, что вечеринку устроили на мемориале Героям Небесной Сотни во Львове. Все действо сопровождала русская музыка, танцы и фейерверки.
Расположение Вечного огня в Одессе / Карта Google