"Вечный заниматель" с миллиардными убытками: что известно о китайском покупателе "Мотор Сич"

Благодаря украинским двигателям китайцы смогут сделать собственное производство боевых вертолетов более эффективным и конкурентоспособным. А это, по мнению властей США, опасно для всего мира.

В октябре этого года Эрик Принс, основатель фонда с акциями на Шанхайской бирже ​Frontier Service Group​​ и​ неофициальный советник Дональда Трампа, встретился с руководством "Мотор Сич" для обсуждения приобретения и отмены продажи Китаю. Но судя по всему, стороны ни к чему не пришли – 13 декабря президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям. В свою очередь директор госпредприятия "Ивченко-Прогресс", генеральный конструктор Игорь Кравченко заверил, что уникальные разработки предприятия, запатентованные как в Украине, так и в других странах, останутся интеллектуальной собственностью предприятия и не будут проданы вместе с акциями АО "Мотор Сич".

Но у Китая другие планы.

Обещания и туманное прошлое

Китайская компания, так сильно жаждущая "Мотор Сич", похоже, имеет в Украине сильное лобби и постоянно придумывает схемы для обхода украинского законодательства. В августе 2019 года китайские компании Skyrizon и Beijing Xinwei Technology (BXT) подали заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) для согласования покупки 50% акций "Мотор Сич". Окончательное решение будет вынесено в конце января 2020 года.

При этом в октябре уже истек срок разрешения на приобретения активов "Мотор Сич" от властей КНР, которое необходимо будет ​снова получить​ в случае подтверждения покупки АМКУ. В случае разрешения АМКУ на покупку китайскими инвесторами более 50% "Мотор Сич", они обещают внести в госбюджет Украины $100 млн на развитие авиастроительной отрасли.

Китайская сторона и президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев обещают, что разработки и технологии не будут скопированы, а предприятие ждет лишь успех и развитие.

Стоит отметить, что китайские власти ранее уже пользовалась моделью покупки элементов оборонно-промышленного комплекса или высокотехнологичного производства. И все с одной целью – присвоение технологий. Чего стоит только совместное предприятие с Airbus, после которого китайцы начали производить очень похожи на французские А320 самолеты.

Нет ни одной гарантии, что уникальные разработки "Мотор Сич" не ждет такая же участь.

Миллиардные убытки



Глава Beijing Xinwei Technology Ван Цзин

Что мы вообще знаем о Beijing Xinwei Technology, потенциальном покупателе одного из главных авиационных предприятий постсоветского пространства, которое производит авиадвигатели и газотурбинные установки, поставляя свою продукцию в более чем 100 стран?

В открытых источниках о Beijing Xinwei Technology и ее председателе Ван Цзине (Wang Jing) есть много неоднозначной и настораживающей информации.

С 2012 года BXT накручивало оборот компании за счет кредитов с партнерами, которые по факту были их подразделениями. Так компания вышла на IPO. После того как эту схему обнародовало СМИ, с декабря 2016 по июль 2019 торговля акциями была остановлена. В июле-2019 BXT объявили о завершении реструктуризации и возобновили торги, на июль стоимость акции – $2,02, в декабре – $0,22.

В начале 2019 года BXT объявила дефолт с долгами в $300 млн. По итогам Q1-Q3 2019, чистый убыток составил $2,3 млрд.

В сентябре 2019 на активы акционера (31%) и председателя компании Ван Цзиня частично наложен арест на 3 года из-за просрочек по выплатам за кредиты BXT. В прошлом господин Ван Цзин также не мог похвастаться безупречной репутацией. Еще в 2013 году Цзин получил от правительства Никарагуа право на строительство канала для соединения Карибского моря и Тихого океана за $50 млрд. Он планировал вложить $300 млн собственных средств, но в 2018 году проект свернули и были построены только подъездные пути.

Деятельность BXT на рынке телекоммуникационных технологий 5G в этом году также ознаменовалась скандалом. По состоянию на ноябрь текущего года BXT так и не закончила формирование фонда для создания инфраструктуры 5G на $7,5 млрд, из которых должны были вложить $2,5 млрд. Разговоры велись с 2017 года.

Как сообщают СМИ, Ван Цзин приобрел акции Мотор Сичи из кредитных средств, взятых в China Development Bank. И если у Цзина не будет денег, чтобы отдать долг, акции перейдут в собственность банка, который сможет распродать их по частям кому угодно, например, россиянам, или продать назад государству Украина. Сомнительно, конечно, что в госбюджете соберется достаточно денег. Или же банк создаст дочернюю структуру, которая будет управлять предприятием.

Что будет с "Мотор Сич"?



"Мотор Сич" – одна из визиток Украины

В 2017 году бывший вице-премьер Степан Кубив анонсировал намерение о строительстве завода в центральной части Китая, городе Чунцин в партнерстве с еще одним игроком сделки – китайской группой Skyrizon. На китайском заводе планировалось производство и обслуживание авиадвигатели по украинским технологиям. За 2 года пока длится эта затянувшаяся история с продажей "Мотор Сич", китайская сторона не теряла времени даром. Завод уже построен, остались формальности – получить украинские разработки и запустить конвейер по их копированию. За несколько лет, надобность в содержании украинского предприятия отпадет, и "Мотор Сич" доведут до банкротства, а идентичные детали будут иметь маркировку Made in China.

Судьба одного из крупнейших предприятий Украины зависит от политической воли высшего руководства страны. Пойдут ли власти на геополитический компромисс или попытаются отстоять национальные интересы и не пойти на поводу ушлых дельцов, покажет время.