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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Вечный революционер: сможешь ли ты продолжить стихотворение Франко?

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Ивану Франко –162
Ивану Франко –162 / 24 канал

Когда еще вспоминать творчество великих украинцев, как не в день их рождения? Сегодня, 27 августа, 162 годовщина со дня рождения Ивана Франко.

За свою довольно насыщенную жизнь, Франко успел оставить около 50 томов своих трудов. Каменяр был поэтом, прозаиком, драматургом, критиком и историком литературы, переводчиком и даже издателем.

Читайте также: Франко и женщины: откровенно о личной жизни писателя

Предлагаем вам вспомнить лучшие поэтические произведения Ивана Франко и одновременно поиграть с нами в игру. Поехали!

 

 

Теги: LifeStyle Новости культуры Публикации Литература Тесты
Источник: 24 Канал
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