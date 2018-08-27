Вечный революционер: сможешь ли ты продолжить стихотворение Франко?

Когда еще вспоминать творчество великих украинцев, как не в день их рождения? Сегодня, 27 августа, 162 годовщина со дня рождения Ивана Франко.

За свою довольно насыщенную жизнь, Франко успел оставить около 50 томов своих трудов. Каменяр был поэтом, прозаиком, драматургом, критиком и историком литературы, переводчиком и даже издателем.

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Предлагаем вам вспомнить лучшие поэтические произведения Ивана Франко и одновременно поиграть с нами в игру. Поехали!