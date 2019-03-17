Ведет себя, как заместитель царя, – в Беларуси возмущены поведением посла РФ

Белорусская оппозиция требует выдворить российского посла Михаила Бабича из страны из-за заявления последнего относительно объединения Беларуси с Россией.

Бабич обвинил президента Беларуси Александра Лукашенко в формировании образа "РФ – это враг". А также раскритиковал его неготовность к объединению с Россией (речь идет о Союзном государстве) и сопротивлении исполнению Союзного договора, как того требует Москва, пишет "Эспресо".

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На это в белорусском МИДе посоветовали Бабичу "углубиться в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения". А вот оппозиция страны оказалась более решительной.

Что такое Союзное государство? Это сверхдержавное образование, которое включает в себя Россию и Беларусь, с единым пространством, которое организуетсяпоэтапно. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали 8 декабря 1999 в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним исполняющим обязанности президента РФ Владимиром Путиным и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Сопредседатель официально незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия" и экс-кандидат в президенты Виталий Рымашевский назвал Бабича московским хамом и требует немедленной депортации россиянина.

"Московским хамам не место на белорусской земле! Полностью согласен с оценкой белорусского МИДА относительно действий и высказываний российского посла. Бабич действительно постоянно ведет себя здесь, как заместитель царя на оккупированной территории. Такая позиция никак не способствует нормальным отношениям между Беларусью и Россией. Считаю, что он уже сделал достаточно заявлений, которые не позволяют ему дальше находиться в Беларуси", – подчеркнул он.

Что происходит между Россией и Беларусью? Разговоры об объединении Беларуси и России становятся все более громкими, хотя Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши". Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства. Со своей стороны, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.



Хотя стоит отметить, что Александр Лукашенко все же опасается, что Россия поглотит Беларусь. Чуть ли не в каждом своем заявлении подчеркивает, что по-прежнему поддерживает идею создания союзного государства с Российской Федерацией. Но главное условие – обе страны должны быть равнозначными в правах.