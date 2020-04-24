Ведра вместо туалета: в каких условиях живут пациенты с коронавирусом в Почаеве

Почаевская больница, что на Тернопольщине не имеет собственных очистных сооружений. Вместо туалетов в палатах стоят пластиковые ведра.

Почаевская районная больница уже больше недели работает как госпиталь для пациентов с COVID-19. Про ужасные условия пребывания сообщает "ТСН" со ссылкой на пациентов.

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Они говорят, это еще ВИП-вариант, потому ведер несколько и они имеют крышки. Однако в другом отделении этой же больницы на всю палату одна емкость и без накрытия.

Больных, которых положили в терапевтическое отделение, не выпускают в туалет, на этаже. Им принесли ведро для хождения в туалет на четверых: без крышки, железное ведро обычное. Это ведро стоит почти сутки, пока санитарка его не вынесет,

– рассказала родственница пациентки Людмила Тараненко.

Это подтверждает и пациентка, которая лежит в инфекционном отделении. Она утверждает, что у них на каждого свое ведро, но пользоваться им вынуждены при всех.

Нет в палатах и рукомойников, жалуются пациенты. Воду для умывания людям приносят в другом ведре. Затем их забирают санитарки.



Ведро для умывания в палатах пациентов в Почаеве / Скриншот с видео

Что говорят в Минздраве

Председатель Кременецкого райсовета Владимир Стефанский попросил помощи и финансированиt государства и отметил, что район не получил ничего от государства. Соответственно в Почаеве больницы оказались неготовыми к противостоянию распространения коронавирусной инфекции.

По его словам, все средства, которые есть сейчас, выделили из районного бюджета и собрали волонтеры, эта сумма составляет более миллиона гривен, но этого недостаточно, чтобы обеспечить две больницы необходимыми средствами.

На такое обращение замминистра здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что так и будет продолжаться, пока не будут придерживаться алгоритмов Минздрава.

Четкий алгоритм таков: определены утвержденные учреждения здравоохранения, которые должны принимать больных коронавирусной болезнью, они должны заполняться пациентами.

В то же время Стефанский ответил, что в Почаеве не нарушили алгоритмов. Почаевская больница является опорной больницей для лечения коронавируса. Она сразу была определена опорным Министерством здравоохранения. Но помощи больница не получила.

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