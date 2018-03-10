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Ведущая Леся Никитюк призналась, как она относится к Іnstagram

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Леся Никитюк рассказала про Іnstagram
Леся Никитюк рассказала про Іnstagram / Фото из соцсетей

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, известная по участию в проектах "Вокруг М" и "Орел и решка", рассказала, помогает ли ей в жизни социальная сеть.

Признание звезда написала на странице в Іnstagram.

Откровение Леся Никитюк начала с обращения к своим поклонникам. Ведущая спросила, помогает ли им Іnstagram жить, находят ли они в социальной сети что-то полезное или смешное.

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По словам Леси Никитюк, ей соцсеть дает много нужной информации. Она следит за сообщениями известных голливудских женщин, от которых многое узнает.

"В моих подписках много людей, у которых есть чему поучиться. Например, у Дженифер Лопес как всегда оставаться молодой и красивой в свои 47, Виктории Бекхэм — как быть матерью четырех детей и оставаться на высоте, имея при этом классную фигуру и мужчину рядом. А Кьяра Ферраньи — моя ровесница, красивая, стильная, ждет ребенка и при этом продолжает делать карьеру! Ух, женщины, вдохновляете вы меня!" — написала Леся Никитюк.

Поклонникам понравилось такое оригинальное обращение к ним. Поэтому люди с восторгом отвечали, что большое вдохновение и оптимизм черпают именно из сообщений Леси Никитюк.

Завжди хотіла спитати..? Вам помогает Инстаграм жить? Поднимает настроение? Вы находите для себя что то полезное? Я например -да!!!! В моих подписках много людей у которых есть чему поучиться.Например: @jlo -как всегда оставаться молодой и красивой в свои 47 @victoriabeckham -как быть матерью 4х детей и оставаться на высоте, имея при этом классную фигуру и мужика, который рядом @chiaraferragni -моя одногодка, красивая, стильная, ждёт ребёнка и при этом продолжает делать карьеру!!! Ух женщины...вдохновляете вы меня! Про мужчин...позже напишу)

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Теги: LifeStyle Новости Украины Instagram
Источник: 24 Канал
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