Ведущая Леся Никитюк призналась, как она относится к Іnstagram

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, известная по участию в проектах "Вокруг М" и "Орел и решка", рассказала, помогает ли ей в жизни социальная сеть.

Признание звезда написала на странице в Іnstagram.

Откровение Леся Никитюк начала с обращения к своим поклонникам. Ведущая спросила, помогает ли им Іnstagram жить, находят ли они в социальной сети что-то полезное или смешное.

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По словам Леси Никитюк, ей соцсеть дает много нужной информации. Она следит за сообщениями известных голливудских женщин, от которых многое узнает.

"В моих подписках много людей, у которых есть чему поучиться. Например, у Дженифер Лопес как всегда оставаться молодой и красивой в свои 47, Виктории Бекхэм — как быть матерью четырех детей и оставаться на высоте, имея при этом классную фигуру и мужчину рядом. А Кьяра Ферраньи — моя ровесница, красивая, стильная, ждет ребенка и при этом продолжает делать карьеру! Ух, женщины, вдохновляете вы меня!" — написала Леся Никитюк.

Поклонникам понравилось такое оригинальное обращение к ним. Поэтому люди с восторгом отвечали, что большое вдохновение и оптимизм черпают именно из сообщений Леси Никитюк.