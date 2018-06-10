Ведущая "Орел и Решка" не постеснялась опубликовать откровенное фото с герпесом

Телеведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Шопинг" Мария Ивакова поделилась снимком, на котором полностью отказалась от ретуши. Этим девушка доказала поклонникам, что не боится показывать натуральные фото из реальной жизни.

Ведущая опубликовала фото на своей странице в Instagram.

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Почему мы вообще все решили, что какие-то наши недостатки – это то, что по умолчанию надо скрывать, убирать, затирать, прятать. И я как-то сразу подумала: до чего дошли мы и это стремление быть идеальным в социальных сетях, невозможно быть у себя в аккаунте такой какая я есть здесь и сейчас,

– прокомментировала Мария Ивакова фотографию.

Девушка добавила, что попытки постоянно казаться идеальной – это пережиток.



Мария Ивакова / Instagram