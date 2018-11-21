Ведущая со слезами на глазах в прямом эфире вспомнила похищение брата во время Евромайдана

Ведущая 24 канала Леся Вакулюк едва сдерживала слезы, рассказывая о трагических событиях Евромайдана. В частности, она вспомнила, как тогда похитили ее брата Остапа вместе с другими студентами университета имени Карпенко.

Произошло это в прямом эфире вещателя.

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Для каждого из нас Майдан – это какая-то история. У меня еще есть моя личная история – во время Майдана похитили моего брата в кругу его друзей-студентов из университета имени Карпенко-Карого. Прошло пять лет и генпрокуратура ищет виновных в трагических событиях Майдана, но ищется ей очень трудно. К примеру, в том же деле похищения студентов университета Карпенко-Карого, среди которых был мой брат, меня вызвали на допрос в ГПУ дважды,

– отметила представительница 24 канала.

По ее словам, следователям она продемонстрировала видео с камер наблюдения автозаправки. Соответствующий ролик также был обнародован в эфире 24 канала.

"Это видео мне почему-то удалось достать буквально через несколько часов после того, как я узнала, что брата и его друзей похитили. Зато прокуратура, имея гораздо больше рычагов, чем я, обычный журналист, не то что не смогла его достать из компьютера АЗС, а еще умудрилась потерять диск с видеокадрами, которые я им предоставила", – добавила Леся Вакулюк.

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Также ведущая после эфира в комментарии сайту 24 канала обнародовала подробности того похищения.

Остап вместе с другими студентами университета Карпенко-Карого возвращались с Майдана в общежитие. И на Нижнем валу за ними начало ехать несколько машин (я насчитала 5). Когда его с группой ребят-студентов похитили неизвестные мужчины на нескольких гражданских авто (потом выяснилось, что это был уголовный розыск), одном из студентов, сокурснику Остапа – Роману Молодию – удалось сбежать. Он позвонил мне. И я отправилась на поиски ребят,

– рассказала Леся.

Как говорит журналистка, в итоге она привлекла своих знакомых коллег, народного депутата, помощника омбудсмена, адвокатов, знакомых, которые имели выходы на милицию.

"Где-то после 8-ми часов поисков я нашла парней в Днепровском райотделе (перед тем меня обманывали, что их там нет). За все это время никому из ребят не дали выйти на связь и оповестить своих родных: Остап ни на СМС, ни на звонки не отвечал. Им по "законам 16 января" инкриминировали 8-15 лет лишения свободы за экстремизм и терроризм", – убеждает она.

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По словам ведущей 24 канала, впоследствии ее брата все же отпустили, а относительно остальных, то обещали это сделать в ближайшее время.

"Но потом что-то пошло не так. Адвокат посоветовал Остапу скрываться и даже уехать из страны. Так Остап оказался в Польше, где жил у разных людей. А потом получил стипендию от польского правительства как студент-майдановец. И уже продолжил учебу в Польше, в Катовице, но учился не на актера, а на теле- и кинопродюсера. Собственно, там он учится до сих пор. А за это время снялся в одной из главных ролей в фильме "Этер" Кшиштофа Занусси. Премьера фильма запланирована в Польше на 30-е ноября, а в Украине – на март", – подытожило лицо 24 канала.