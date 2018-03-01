Ведущая украинская шахматистка Музычук получила от Криштиану Роналду незабываемый подарок

Украинская шахматистка и чемпионка мира в возрасте до 20 лет Анна Музычук, которая является сестрой другого ведущего гроссмейстера Марии Музычук, поделилась впечатлениями от поездки в Мадрид, которая произошла в минувшую субботу, 24 февраля.

Соответствующее сообщение появилось на ее странице в Facebook.

Читайте также: Украинки Музычук вошли в топ-10 сильнейших шахматисток мира

Как отметила Анна, в столице Испании она посетила домашнюю арену мадридского "Реала" "Сантьяго Бернабеу", названную в честь бывшего футболиста и многолетнего президента этого футбольного клуба.

Кроме того, шахматистка встретилась с действующим президентом "Реала" Флорентино Пересом и звездой мирового футбола Криштиану Роналду, который является игроком этой команды.

Добавим, что они с Криштиану еще и обменялись футболками. В качестве доказательства Анна Музычук опубликовала фото встречи с футболистом.

"Обмен футболками с Криштиану Роналду был особенно памятным", — подчеркнула спортсменка.

Напомним, в начале ноября Анна Музычук заявила о решении не ехать на чемпионат мира по быстрым шахматам, который должен был состояться в Саудовской Аравии с 26 по 30 декабря. Причиной такого шага стал строгий дресс-код и традиции этой страны, в частности обязательный для женщин закрытый наряд абайю. Этот поступок вызвал большой резонанс в мире.