Международное рейтинговое агентство Fitch Rating повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с B- до B, и улучшило прогноз со стабильного на позитивный.

В своем пресс-релизе агентство отмечает, что Украина показала возможность вовремя получить доступ к внешнему финансированию бюджета, улучшив макроэкономическую стабильность и уменьшив государственную задолженность, а сокращение избирательного периода значительно снизило политическую неопределенность.

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Ожидаемая непрерывность макроэкономической политики, приверженность нового правительства к структурным реформам и взаимодействие с международными финансовыми организациями позволяют Fitch ожидать дальнейший рост кредитоспособности,

– говорится в сообщении.

Кредитное агентство также отметило, что ожидается снижение государственного долга Украины до 47,9% ВВП (55,8% с учетом гарантий) уже к концу 2019 года, поскольку он уже сократился почти на 20 пунктов с пика 69,2% (80,9 % с учетом гарантий) в 2016 году и является ниже актуального среднего значения "B" на 57,5%. По прогнозам сокращение государственного долга достигнет 44,4% уже до 2021 года.

ВВП (Валовой внутренний продукт) – общая стоимость всех предоставляемых услуг и проданных товаров в стране за год.

Fitch Ratings также перечислило основные факторы, которые могут отдельно или вместе повлиять на повышение рейтинга Украины в будущем:

• повышение уровня международных валютных резервов и гибкости внешнего финансирования;

• совершенствование структурных показателей, таких как стандарты государственного управления;

• перспективы большего экономического роста при сохранении улучшенной макроэкономической стабильности;

• дальнейшее уменьшение государственного долга и улучшение структуры долга.

К слову, в сентябре Украина должна начать переговоры по новой программе

сотрудничества с Международным валютным фондом. Миссия МВФ посетит Украину уже на следующей неделе.

Что означает повышение кредитного рейтинга?Кредитный рейтинг – главный показатель платежеспособности страны по кредитам. От него также зависит стоимость украинских активов и ценных бумаг компаний, а также процентная ставка для будущих кредитов. Чем выше рейтинг – тем выгоднее брать кредит.