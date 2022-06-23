Ранее работники ДБР установили факты использования россиянами криптовалютных бирж для обхода санкций, применяемых по отношению к России международным сообществом.

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Так, отдельные представители криптоиндустрии разрешали пользователям из России и Белоруссии совершать анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции в обход санкций.

Интересно! Среди прочего это происходило и через украинские вебсайты.

Таким образом, осуществлялось финансирование подрывной деятельности против Украины. ДБР передало соответствующую информацию уполномоченным органам украинской власти, которые в свою очередь обратились к ведущим мировым криптовалютным биржам с просьбой применить соответствующие ограничительные меры,

– отметили в ДБР.

Криптовалютные биржи уже заблокировали аккаунты, на которые указала украинская сторона.

Ирландия заморозила российские активы

Ранее власти Ирландии заморозили на сумму более 1,72 миллиарда евро российских активов. Речь идет о физических и юридических активах россиян, попавших под санкции Евросоюза из-за войны России на территории Украины.

Спикер МИД Ирландии сообщил, что сумма в 1,72 миллиарда евро основана на данных, предоставленных Центробанком. Напомним, что в начале апреля в документах Еврокомиссии речь шла о заморозке российских активов в Ирландии на сумму в 839 миллионов евро.

Обратите внимание! ЕС принял шесть раундов санкций против России с начала войны на Украине. Последний пакет, направленный против российской нефти, банков и военных должностных лиц, вступил в силу в начале этого месяца.

Европейский Союз изучает возможность использования активов российских олигархов, замороженных из-за санкций, для финансирования восстановления Украины. Предполагается, что конфискованное имущество будет реализовано, а средства направлены на восстановление нашей страны.

Евросоюз заморозил активы российских олигархов и связанных с ними компаний в Европе на 12,5 миллиарда евро, сообщил Кристиан Виганд, представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции, изданию Die Welt . Вместе с тем США не сообщают общую сумму замороженных активов россиян.

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