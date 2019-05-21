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      Ведущие банки страны уже воспользовались новым инструментом рефинансирования НБУ

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      Деньги
      Деньги / expres.online

      Национальный банк Украины с 11 января 2019 года запустил в работу новый операционный дизайн своей монетарной политики для гибкого реагирования на изменения ликвидности банковской системы страны.

      Основными операциями нового дизайна стали как тендеры по размещению депозитных сертификатов сроком на 14 дней, так и рефинансирование на этот же срок. Стоимость таких операций определена на уровне учетной ставки Национального Банка Украины. Об этом говорится на сайте Банка инвестиций и сбережений.

      Таким образом, регулятор стал активным игроком на рынке межбанковского кредитования. Причем, на сегодня для банков привлечение ресурсов у НБУ привлекательнее, чем на межбанковском рынке – 17,5% против 18%-19% на рынке на срок 14 дней.

      Чаще всего – это операция РЕПО (кредит под залог ценных бумаг - ОВГЗ Министерства финансов Украины), что не является кредитом рефинансирование в классическом виде. То есть банки размещают средства в ОВГЗ (государству) и при необходимости могут привлекать ресурс в НБУ (государства) под залог данных ценных бумаг.

      Данный вид операций пользуется спросом на рынке, но не все участники им научились пользоваться. Для примера, в марте 2019 года кредитование от Национального банка использовали: "Проминвестбанк", "ПриватБанк", "Мегабанк", "Укрсиббанк", "Містобанк", "Укргазбанк", "ОТП банк", Банк инвестиций и сбережений. Данные операции являются стандартной практикой для банков и не являются свидетельством наличия проблем с ликвидностью в банке, а лишь удостоверяют гибкость в подходах и адаптации к современным инструментам на рынке.

      blog_ava
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      Теги: Министерство финансов Украины Банки Финансы Деньги НБУ
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