Ведущий Григорий Решетник показал свою семью в волшебной фотосессии на Мальдивах

Украинский телеведущий Григорий Решетник часто любит путешествовать вместе со своей семьей. Зимой мужчина побывал на Мальдивских островах, где и сделал воодушевляющую фотосессию на райской набережной.

Соответствующие фото появились на сайте издания "Viva!".

На фотографиях счастливые супруги Григорий и Кристина Решетник развлекаются с двумя подрастающими сыновьями – Дмитрием и Иваном. Для фотосессии Григорий с сыновьями примеряли летние бело-синие образы, а Кристина отметилась ярким коралловым платьем.

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Григорий Решетник с семьей на Мальдивах

Решетник признался, что никогда не мечтал о масштабах такого отдыха: "Признаюсь, у меня настолько зашоренное сознание советским детством, что я даже боялся мечтать в таких масштабах. А на Мальдивах действительно полный "улет"! Разница в возрасте у нас шесть лет, и она все-таки дает о себе знать, у Кристины не было советского детства".

Кристина Решетник с сыном Иваном

Однако супруги вовсе не пожалели о таком 10-дневном отдыхе, поскольку Мальдивы действительно поражают "райским одиночеством и закрытым пространством".

Это была мечта Кристины из тех, о которых пишут в коллаже желаний: побывать на Мальдивах. Кристина семь лет о них мечтала, хотя где мы только не были: на Маврикии, на Самуи, на Бали, пол-Европы объездили. Но у нее была вот эта голубая мечта: Мальдивы. И я однажды говорю: "Все, Мальдивы так Мальдивы". Собрались и полетели. И нисколько, ни грамма не пожалели, потому что у нас вышел один из самых ярких отдыхов! Это действительно рай на Земле !,

– поделился телеведущий.

Григорий Решетник с сыновьями Иваном и Дмитрием