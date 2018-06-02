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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Ведущий Сергей Иванов рассказал о визите в СБУ по делу Бабченко: Можем стать мишенями

170 Читати новину українською
Сергей Иванов
Сергей Иванов / Википедия

Стало известно об еще одному журналисту, который в пятницу, 1 июня, из-за дела Аркадия Бабченко посетил Службу безопасности Украины. Им оказался ведущий Сергей Иванов.

Об этом сообщает ТСН.

Журналист рассказал, что на встрече в СБУ присутствовали и другие известные лица и все они дали подписку о неразглашении тайны следствия.

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Если бы кто-либо из них оказался на месте Бабченко, эффект был бы примерно таким же. Нас предупредили, что мы в группе риска и потенциально можем стать мишенями боевиков, работающих под руководством российских спецслужб,
– сказал Иванов.

Он добавил, что в СБУ с ним провели следственные действия и предложили предоставить охрану, по которой он еще не определился.

Иванов также высказал свое мнение относительно целесообразности спецоперации с участием Бабченко.

"Инсценировку его убийства я считал и считаю абсолютно законным и правильным методом для разоблачения его организаторов и заказчиков. Проще говоря, "убили" его не зря", – сказал ведущий.

Напомним, 31 мая Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал предоставить охрану всем лицам, которые были в списке вместе с российским журналистом Аркадием Бабченко и на которых готовили покушения.

Теги: Новости Украины журналисты "Убийство" Аркадия Бабченко
Источник: 24 Канал
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