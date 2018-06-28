Ведущий Тимур Мирошниченко показал новорожденную дочь: фото

Ведущий "Евровидения-2017" Тимур Мирошниченко, который накануне впервые стал отцом, показал своим поклонникам фото с новорожденной дочкой.

Ведущий опубликовал фотографию на своей странице в Instagram.

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Супруги организовали фотосессию новорожденной дочери. "Наша любовь Мими", – прокомментировала фото дочки жена Инна Мирошниченко.

Дочь артиста – это когда тебе вторую неделю, а у тебя уже была и съемка, и фотосессия,

– заметил Тимур Мирошниченко.



Тимур Мирошниченко, его жена Инна и дочь Мия / Instagram

Смотрите видео с выписки в роддоме:

Допис, поширений Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko) 26 Чер 2018 р. о 9:45 PDT

Напомним, Тимур Мирошниченко впервые стал отцом 18 июня 2018 года.