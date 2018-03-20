Ведущий Владимир Остапчук поделился первым фото новорожденного сына
Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук во второй раз стал отцом 19 марта и сразу же выложил снимок с новорожденным сыном.
На фото, которое Остапчук опубликовал в Instagram, изображена его жена Елена, старшая дочь Эмилия и новорожденный сын, которого назвали Эван-Александр.
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"Теперь мы получили весь пакет. Добро пожаловать в этот мир, Эван-Александр!" — подписал кадр ведущий.
Малыш родился 19 марта в частной клинике в Торонто.
Источник: 24 Канал
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