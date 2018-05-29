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"Вегас" начал с победы финальную серию Кубка Стэнли

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"Вегас" – "Вашингтон" / НХЛ

В первом матче финала Кубка Стэнли "Вегас" переиграл "Вашингтон" – 6:4 (2: 2, 1: 1, 3: 1). Следующая игра серии состоится 31 мая.

Первый гол в финальной серии забил защитник "Вегаса" Колин Миллер. Теперь на его счету 4 очка в плей-офф НХЛ.

Нападающего "Вегаса" Томаша Носека назвали первой звездой матча. Чех отметился двумя заброшенными шайбами. Среди них была и победная.

Звание второй и третьей звезд одержали защитники "Вегаса" Ши Теодор и Дерик Енгелланд.

 

Теги: Новости спорта Хоккей
Источник: 24 Канал
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