"Вегас" начал с победы финальную серию Кубка Стэнли

В первом матче финала Кубка Стэнли "Вегас" переиграл "Вашингтон" – 6:4 (2: 2, 1: 1, 3: 1). Следующая игра серии состоится 31 мая.

Первый гол в финальной серии забил защитник "Вегаса" Колин Миллер. Теперь на его счету 4 очка в плей-офф НХЛ.

Нападающего "Вегаса" Томаша Носека назвали первой звездой матча. Чех отметился двумя заброшенными шайбами. Среди них была и победная.

Звание второй и третьей звезд одержали защитники "Вегаса" Ши Теодор и Дерик Енгелланд.