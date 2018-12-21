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      Вейп может вызвать рак: выводы ученых

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      Вред от вейпа
      Вред от вейпа / sigaretishe.ru

      Пар электронных сигарет способен привести к повреждениям ДНК и развитию рака, выяснили исследователи из университета Миннесоты в США.

      Об этом говорится результатах исследования, объявили на 256 ежегодном съезде Американского химического общества.

      Читайте также: Подростки-вейперы: что нужно знать о вреде электронных сигарет

      Ранее было установлено, что почти половина школьников и молодых людей до 24 лет в США пробовали или регулярно используют электронные средства курения. Однако вред от них пока не изучен до конца.

      via GIPHY

      Чтобы выяснить, какой ущерб наносит вейпинг организму, исследователи собирали образцы слюны до и после того, как пятеро подростков в течение 15 минут пользовались электронной сигаретой. В образцах наблюдалось значительное содержание формальдегида, акролеина и метилглиоксаля, веществ, которые способны повредить ДНК, тем самым провоцируя развитие рака.

      Ученые планируют провести масштабное исследование среди вейперов, чтобы уточнить данные.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Новости США исследования Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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