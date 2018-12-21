Вейп может вызвать рак: выводы ученых

Пар электронных сигарет способен привести к повреждениям ДНК и развитию рака, выяснили исследователи из университета Миннесоты в США.

Об этом говорится результатах исследования, объявили на 256 ежегодном съезде Американского химического общества.

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Ранее было установлено, что почти половина школьников и молодых людей до 24 лет в США пробовали или регулярно используют электронные средства курения. Однако вред от них пока не изучен до конца.

Чтобы выяснить, какой ущерб наносит вейпинг организму, исследователи собирали образцы слюны до и после того, как пятеро подростков в течение 15 минут пользовались электронной сигаретой. В образцах наблюдалось значительное содержание формальдегида, акролеина и метилглиоксаля, веществ, которые способны повредить ДНК, тем самым провоцируя развитие рака.

Ученые планируют провести масштабное исследование среди вейперов, чтобы уточнить данные.

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