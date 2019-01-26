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      Величезний палац та дорогі декорації: як Тимошенко "воює" за нових прихильників

      Политическая кухня 19 Читати новину українською

      Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко тепер вже офіційно є кандидаткою на посаду президента України. Її висування було масштабним, яскравим і дуже дорогим шоу.

      Юлія Тимошенко чекала медійної уваги до своєї кампанії три тижні після Нового року. Адже, щоб вона не робила весь цей час, їй так і не вдавалося стати ньюзмейкером. Її випереджали Томос, Володимир Зеленський і масовий похід на вибори інших кандидатів.

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      Але Юлія Тимошенко зробила усе, щоб 22 січня у День соборності України виправити цю ситуацію. І їй це вдалося. Уся увага дійсно була прикута до неї. Тимошенко показала, що не має проблем зі спонсорами й фінансуванням кампанії. Величезний палац, дорогі декорації, світло, прапорці – усе виглядало як на Заході. Лідер "Батьківщини" хотіла вразити масштабами, режисурою, аплодисментами й силою.

      тимошенко
      Юлія Тимошенко

      Демонстрація серйозності, намірів і бажання перемоги призвели до того, що з режисурою шоу трохи перебільшили. Наприклад, показавши відеокоментар відомого письменника Паола Коельо, записаний у 2010 році. Наступного дня у Twitter письменник пояснив, що зараз не записував жодного відео на підтримку Тимошенко на цих виборах. Прес-службі політика довелося пояснювати, що це документальне, а не агітаційне відео.

      паоло коельо
      Юлія Тимошенко та Паоло Коельо

      Один із найцікавіших і неочікуваних моментів – виступ почесного патріарха Православної церкви України Філарета. Хоча він у своїй промові не забув згадати й про головного конкурента Тимошенко – Президента України Петра Порошенка і його внесок в отримання Томосу про автокефалію.

      філарет
      Патріарх Православної церкви України Філарет

      Лідер "Батьківщини" хотіла показати, що основні гасла, на яких президент вже будує свою кампанію, армія і віра, їй теж дуже близькі. Це мали підтвердити й кіборги на сцені. Знаю, що участь героїв війни у висуненні Тимошенко в президенти роздратувала табір її конкурента. Та там теж мають зрозуміти, що учасники військових дій на Сході України можуть мати зовсім різні політичні уподобання.

      Як бачимо, Тимошенко дуже сильно прагне перемоги, а тому цього не приховує. Здається, цього разу її наміри – все або нічого. І цим вона лякає багатьох нелояльних до неї виборців. Вони нарешті зрозуміли, що в екс-прем'єра є реальні шанси й треба терміново визначатися із якимось альтернативним кандидатом.

      У будь-якому разі її висунення кандидатом на президентські вибори запам'яталося. Тепер дуже цікаво буде подивитися, чим відповість Петро Порошенко і як буде відбуватиметься його політичне шоу.

      Але і до цього, шляхи Тимошенко і Порошенко знову перетнулися. Тепер у швейцарському Давосі, де проходить Всесвітній економічний форум. Це важливий майданчик для зустрічей з партнерами, такими як Міжнародний валютний фонд, потенційними інвесторами, політиками й дипломатами.

      Президент прибув туди раніше на день, ніж Тимошенко і провів багато зустрічей. Щорічно під час форуму також відбувається "Український сніданок", який організовує бізнесмен Віктор Пінчук.

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      Зазвичай головний спікер на ньому – це Президент України, а також запрошені іноземні гості. Єдиний раз, коли президент проігнорував цей захід був рік, коли вийшла суперечлива колонка Пінчука у західній пресі щодо Криму.

      пінчук
      Віктор Пінчук

      Цього року на сніданок запросили також і конкурентів Порошенка на президентських виборах. А саме – Анатолія Гриценка, якому зараз налагоджувати міжнародні контакти допомагає народний депутат Світлана Заліщук, а також – Юлію Тимошенко.

      Її зустрічі за кордоном завжди організовує і супроводжує народний депутат фракції "Батьківщина" Григорій Немиря, який виконує функції міністра закордонних справ в команді Тимошенко. Пінчук запросив різних кандидатів невипадково. Він розуміє, що зараз важко спрогнозувати, хто ж точно стане наступним президентом, тому хоче мати хорошу комунікацію з усіма – і з Порошенком, і з його конкурентами. Робити ставку лише на одного кандидата – це ризик.

      Мені здається, що Порошенко і Тимошенко занадто сконцентровані один на одному. Адже зовсім не факт, що саме ці двоє опиняться у другому турі. Можливі й інші комбінації кандидатів. Поки президент і Тимошенко конкурують між собою, випереджають один одного, виборчу кампанію проводять вже й інші кандидати, на яких теж треба зважати, прораховуючи свої дії далі.

      Що варто знати про Юлію Тимошенко: відео

      Як Тимошенко критикуватиме владу у другому турі, якщо її представник туди не вийде? Так само і з президентом. Як він збирається конкурувати, наприклад, із Зеленським? Ми ж будемо спостерігати за усіма сценаріями, попереду ще можуть бути неочікувані сюрпризи.

      Автор: Кристина Бердинских
      Теги: Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Новости Украины Давос Виктор Пинчук Юлия Тимошенко Видеоблоги Политическая кухня Филарет
      Источник: 24 канал
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