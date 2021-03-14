Велика Британія нарощує кіберпотужність, щоб атакувати ворогів, – Джонсон
Уряд Великої Британії хоче посилити потенціал для проведення кібератак. Для цього на півночі Англії створять "кіберкоридор".
Источник:сайт уряду Великої Британії
Як заявив голова уряду Борис Джонсон, для зміцнення кібербезпеки створять нову структуровану систему. Вона дасть робочі місця тисячам людей.
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Чому Велика Британія нарощує кіберпотужність
Джонсон зазначив: противники останніми роками нарощували свою кіберпотужність. При тому він не назвав конкретні держави, які цим займалися. Відтак і Велика Британія має йти в ногу з часом і теж вкладатися у технологічне зростання.
Опісля держава і сама буде проводити кібератаки, "щоб завдавати реальних витрат для супротивників".
Кіберсила революціонізує наш спосіб життя і боротьбу у війнах, як це колись зробили повітряні сили 100 років тому. Нам потрібно розвивати наші кіберспроможності, щоб ми могли скористатися можливостями, які він пропонує,
– наголосив Джонсон.
"Кіберкоридор" в Англії
- Домівкою нового штабу Національної кіберсили та зв'язку буде північ Англії.
- У цьому регіоні – в Манчестері – вже розташований офіс GCHQ. Це надпотужний кластер айтішників, що найбільш швидко розвивається у Європі. У Манчестері понад 15% населення зайняте в цифровому, креативному та технологічному секторах.
- Відкриття штабу NCF на півночі Англії сприятиме зростанню технічного, цифрового та оборонного секторів за межами Лондона. Це сприятиме створенню нових партнерських відносин між урядом, сектором та університетами в регіоні.
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