Велика пожежа на складі фарб сталася в Москві: є потерпілі, зокрема діти – відео
У Москві на Варшавському шосе сталася пожежа на складі лаків і фарб. Площа займання вже досягнула 1 тисячу квадрантних метрів. Інцидент стався надвечір 7 лютого. На місці працюють пожежники.
Источник:24 канал
За інформацією заборонених в Україні прокремлівських інформаційних агенцій, пожежі присвоїли другий ранг. Також відомо про потерпілих – серед них є діти.
Докладніше про масштабну пожежу в Москві
- РИА Новости повідомляє, що загорівся металевий ангар.
- Згодом стало відомим, що це склад лаків і фарб. За іншими даними, мовиться про завод олій (лаків) і фарб.
- Конструкція вже частково обвалилася. За даними телеграм-каналу Life Shot, не витримав дах.
- Спершу площа займання становила 400 квадратних метрів, але за деякий час вона зросла 1 тисячі.
- Пожежу почали гасити з допомогою гелікоптера.
Пожежа на складі лаків і фарб на Варшавському шосе в Москві: дивіться відео
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