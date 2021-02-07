У Москві на Варшавському шосе сталася пожежа на складі лаків і фарб. Площа займання вже досягнула 1 тисячу квадрантних метрів. Інцидент стався надвечір 7 лютого. На місці працюють пожежники.

За інформацією заборонених в Україні прокремлівських інформаційних агенцій, пожежі присвоїли другий ранг. Також відомо про потерпілих – серед них є діти. Докладніше про масштабну пожежу в Москві РИА Новости повідомляє, що загорівся металевий ангар. Згодом стало відомим, що це склад лаків і фарб. За іншими даними, мовиться про завод олій (лаків) і фарб. Конструкція вже частково обвалилася. За даними телеграм-каналу Life Shot, не витримав дах. Спершу площа займання становила 400 квадратних метрів, але за деякий час вона зросла 1 тисячі. Пожежу почали гасити з допомогою гелікоптера. Пожежа на складі лаків і фарб на Варшавському шосе в Москві: дивіться відео