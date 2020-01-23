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      Великобритания признала ошибку и удалит тризуб из пособия об экстремизме

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      Великобритания официально признала ошибку относительно тризуб / ukrinform.ua

      Полиция Великобритании признала, что внесение в антитеррористическое пособие украинского национального символа тризуб – это ошибка. Обещают исправить ситуацию и удалить тризуб из учебного документа.

      В заявлении контртеррористического управления британской полиции указано, что Великобритания не намерена никого обидеть, сообщает "Европейская правда".

      Накануне: Британия "сожалеет", что назвала тризуб экстремистским: Украина ожидает конкретных заявлений

      Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский тризуб из справочника знаков и символов,
      – говорится в сообщении.

      Посольство Украины в Великобритании в твиттере уже отметило роль дипломатов и украинцев в достижении этого решения.

      "В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие Слава Украине!", – сообщили в посольстве.

      Великобритания внесла тризуб в экстремистские символы: что известно

      • Антитеррористический отдел полиции Великобритании включил украинский тризуб в список экстремистских символов в рамках кампании против радикализма. Документ уже разослали медицинским работникам и преподавателям образовательных учреждений.
      • Посольство Украины сразу назвало размещение герба Украины в документе наряду с нацистскими символами возмутительным. Дипломаты требовали немедленно удалить тризуб из пособия и извиниться перед Украиной.
      • В МИД Украины отметили, что любое связывание герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами.


      Герб Украины в английском руководстве​ / twitter.com/UkrEmbLondon

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Великобритания МИД Украины
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