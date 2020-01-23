Великобритания признала ошибку и удалит тризуб из пособия об экстремизме

Полиция Великобритании признала, что внесение в антитеррористическое пособие украинского национального символа тризуб – это ошибка. Обещают исправить ситуацию и удалить тризуб из учебного документа.

В заявлении контртеррористического управления британской полиции указано, что Великобритания не намерена никого обидеть, сообщает "Европейская правда".

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Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский тризуб из справочника знаков и символов,

– говорится в сообщении.

Посольство Украины в Великобритании в твиттере уже отметило роль дипломатов и украинцев в достижении этого решения.

"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие Слава Украине!", – сообщили в посольстве.

Великобритания внесла тризуб в экстремистские символы: что известно

Антитеррористический отдел полиции Великобритании включил украинский тризуб в список экстремистских символов в рамках кампании против радикализма. Документ уже разослали медицинским работникам и преподавателям образовательных учреждений.

Посольство Украины сразу назвало размещение герба Украины в документе наряду с нацистскими символами возмутительным. Дипломаты требовали немедленно удалить тризуб из пособия и извиниться перед Украиной.

В МИД Украины отметили, что любое связывание герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами.