22:02
19 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 18°C
  • пятница
    24°C 18°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Подачки Путина. Православные бросали
Вєсті Кремля
21:18, сегодня
Вести.UA. Президент Сердючка. Неугомонная Тимошенко
Вєсті.UA
20:23, сегодня
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, 18 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Великана Xiaomi Mi Max 3 сравнили с другими смартфонами: красноречивые фото

73 Читати новину українською
Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3 / Соцсети

19 июля компания Xiaomi представила свой новый смартфон Xiaomi Mi Max 3. Одним из главных преимуществ является размер устройства – в диагонали оно имеет 6,9 дюймов.

Издание tehnot.com сравнило гигантский смартфон с другими устройствами.

Mi Max 3 не приспособлен для использования одной рукой, его главной задачей стоит потребления медиаконтента. Пользователям удобно будет просматривать видео, читать книги, играть в игры и тому подобное.

Xiaomi Mi Max 3

Габариты Xiaomi Mi Max 3

Для этого в смартфоне предусмотрена мощная батарея на 5500 емкостью 5500 мАч.

Xiaomi Mi Max 3 з Galaxy S9+

Xiaomi Mi Max 3 c Galaxy S9+

Что касается других характеристик, то устройство получило процессор Qualcomm Snapdragon 636 с максимальной тактовой частотой 1,8 ГГц и работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с надстройкой MIUI 9.6. Устройство будет доступно в нескольких модификациях: с 4 или 6 ГБ оперативной или 64 или 128 ГБ постоянной памяти.

Xiaomi Mi Max 3 з iPhone X

Xiaomi Mi Max 3 c iPhone X

Xiaomi Mi Max 3 з Xiaomi Redmi Note 5 (Pro)

Xiaomi Mi Max 3 c Xiaomi Redmi Note 5 (Pro)

Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
сегодня, 22:01 В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
Ілля Кенігштейн 5
Главные новости 19 июля:состояние Сенцова ухудшилось, Россия готовит санкции.
сегодня, 21:58 Главные новости 19 июля:состояние Сенцова ухудшилось, Россия готовит санкции.
8
Кандидат в президенты: топ-факты о Виталии Куприе
сегодня, 21:01 Кандидат в президенты: топ-факты о Виталии Куприе
97
Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
сегодня, 20:01 Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
120
Опасно для жизни: как не превратить Украину в выгребную яму ЕС и мира
сегодня, 19:02 Опасно для жизни: как не превратить Украину в выгребную яму ЕС и мира
Тетяна Бучок 201
Xiaomi официально представила смартфоны Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi8 SE: обзор, характеристики и цена
 31 мая , 13:46
Samsung официально представила Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus: характеристики, цена
 2 мая , 14:02
Умер известный украинский хореограф Николай Бойченко
 2 июня , 17:30
"Я не снимаю порно": украинский фотограф пропагандирует обнаженное тело как искусство (18+)
 28 февраля , 05:11
Xiaomi представила MIUI 10: какие смартфоны и когда получат прошивку
 31 мая , 18:05
Отмена желтого сигнала светофора: в Мининфраструктуры расставили все точки над "і"
 20 апреля , 10:26
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук