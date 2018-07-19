Великана Xiaomi Mi Max 3 сравнили с другими смартфонами: красноречивые фото
19 июля компания Xiaomi представила свой новый смартфон Xiaomi Mi Max 3. Одним из главных преимуществ является размер устройства – в диагонали оно имеет 6,9 дюймов.
Издание tehnot.com сравнило гигантский смартфон с другими устройствами.
Mi Max 3 не приспособлен для использования одной рукой, его главной задачей стоит потребления медиаконтента. Пользователям удобно будет просматривать видео, читать книги, играть в игры и тому подобное.
Габариты Xiaomi Mi Max 3
Для этого в смартфоне предусмотрена мощная батарея на 5500 емкостью 5500 мАч.
Xiaomi Mi Max 3 c Galaxy S9+
Что касается других характеристик, то устройство получило процессор Qualcomm Snapdragon 636 с максимальной тактовой частотой 1,8 ГГц и работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с надстройкой MIUI 9.6. Устройство будет доступно в нескольких модификациях: с 4 или 6 ГБ оперативной или 64 или 128 ГБ постоянной памяти.
Xiaomi Mi Max 3 c iPhone X
Xiaomi Mi Max 3 c Xiaomi Redmi Note 5 (Pro)
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