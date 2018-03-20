Великий пост 2018: календарь питания на каждый день
Великий пост 2018 продолжается 48 дней – он начинается с 19 февраля и продлится в этом году до 7 апреля. Что можно есть в Великий пост, а от каких продуктов нужно отказаться, а также о календаре питания на каждый день – читайте в нашем материале.
Если вы решили поститься в Великий пост 2018, стоит продумать, как питаться в этот период, чтобы получить пользу для души и тела и при этом не навредить своему здоровью. Ведь даже во время поста люди могут питаться правильно, разнообразно, полноценно и вкусно.
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Календарь Великого поста в 2018 году
19 – 25 февраля, 1 седмица Великого поста
Первая неделя Великого поста называется "Федоровой неделей". В это время принято вспоминать всех защитников православной веры.
19 февраля 2018 года, понедельник – строгий пост, полное воздержание от пищи.
20 февраля 2018 года, вторник – разрешается хлеб и вода.
21 февраля 2018 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
22 февраля 2018 года, четверг – полное воздержание от пищи.
23 февраля 2018 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
24 февраля 2018 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
25 февраля 2018 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.
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Великий пост 2018: календарь питания на каждый день
26 февраля – 4 марта, 2 седмица Великого поста
26 февраля 2018 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
27 февраля 2018 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.
28 февраля 2018 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
1 марта 2018 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.
2 марта 2018 года, пятница - сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
3 марта 2018 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
4 марта 2018 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.
5 – 11 марта, 3 седмица Великого Поста
5 марта 2018 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
6 марта 2018 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.
7 марта 2018 года, среда– сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
8 марта 2018 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.
9 марта 2018 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
10 марта 2018 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
11 марта 2018 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.
Великий пост 2018: календарь питания на каждый день
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12 – 18 марта, 4 седмица Великого Поста
12 марта 2018 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
13 марта 2018 года года, вторник – разрешается горячая пища без масла.
14 марта 2018 года года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
15 марта 2018 года года, четверг – разрешается горячая пища без масла.
16 марта 2018 года года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
17 марта 2018 года года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
18 марта 2018 года года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.
19 – 25 марта, 5 седмица Великого поста в 2018 году
19 марта 2018 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
20 марта 2018 года года, вторник – разрешается горячая пища без масла.
21 марта 2018 года года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
22 марта 2018 года года, четверг – разрешается горячая пища без масла.
23 марта 2018 года года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
24 марта 2018 года года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
25 марта 2018 года года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.
Великий пост 2018: календарь питания на каждый день
26 марта – 1 апреля, 6 седмица Великого поста в 2018 году
26 марта 2018 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
27 марта 2018 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.
28 марта 2018 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
29 марта 2018 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.
30 марта 2018 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
31 марта 2018 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
1 апреля 2018 года, воскресенье – Вербное воскресенье. Разрешается горячая пища с растительным маслом, вино, рыба и морепродукты.
2 – 8 апреля, Страстная седмица в 2018 году
2 апреля 2018 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
3 апреля 2018 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.
4 апреля 2018 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
5 апреля 2018 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.
6 апреля 2018 года, пятница – полное воздержание от пищи.
7 апреля 2018 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
8 апреля 2018 года, воскресенье – Пасха, Светлое Христово Воскресение. Окончание Великого Поста. Разрешается любая пища.
Великий піст 2018: календар харчування на кожен день
Великий пост 2018: что можно есть
Для того чтобы вы душой и телом смогли почувствовать радость и святость от приема пищи, ваша пища должна быть разнообразной, но простой. В пост нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей. Отдайте предпочтение пище, приготовленной на паровой бане либо в гриле.
Овощи и фрукты: вареные, тушенные, запеченные – должны стать основой вашего питания. Пусть на вашем столе будут морковь, картошка, свекла, квашеная капуста и огурцы. Не забывайте о кукурузе, горошке, яблоках, гранатах, бананах и цитрусовых. Чем разнообразнее – тем лучше.
Великий пост 2018: календарь питания на каждый день
Каши: каши должны стать еще одной важной составляющей вашего рациона. Не забывайте, что готовить их следует только на воде и придется обойтись без добавления масла.
Вместо мяса, молока и яиц: если вы включите в свой рацион растительный белок – то ваш организм ни чуть не пострадает от отсутствия мяса. Растительный белок содержится в баклажанах, арахисе, чечевице, сое и всех растениях семейства бобовых.